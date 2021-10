Cine este celebrul actor alături de care a fost surprinsă Mădălina Ghenea

Mădălina Ghenea a fost fotografiată de paparazzi în compania unui actor faimos în întreaga lume. Actrița în vârstă de 34 de ani a fost surprinsă în Milano alături de Jared Leto.

Mădălina Ghenea și Jared Leto au fost văzuți în Milano, în timp ce se îndreptau către restaurantul La Risacca 6 pentru a lua cina. Actorul în vârstă de 49 de ani era îmbrăcat cu un costum verde din catifea, în timp ce actrița purta o jachetă cu dungi și pantaloni negri din piele. Însă, ceea ce a atras atenția a fost gestul pe care Jared Leto l-a făcut. Mai exact, actorul i-a oferit flori actriței, iar din imagini se poate observa că Mădălina Ghenea s-a arătat încântată de gestul actorului.

Mădălina Ghenea și Jared Leto joacă împreună în filmul House of Gucci, regizat de Ridley Scott, care va avea premiera în întreaga lume la sfârșitul lunii noiembrie. În această peliculă, actrița o interpretează pe Sophie Loren, iar actorul îl joacă pe designerul Paolo Gucci.

Românca a fost surprinsă acum câteva luni la filmări alături de Al Pacino. Din distribuția filmului mai fac parte Lady Gaga, Adam Driver și Salma Hayek.

După ce a fost lansat oficial trailerul filmului, Mădălina Ghenea a oferit câteva detalii despre acest proiect în care este implicată. A declarat că a fost intimidată de proiect și de rolul Sophiei Loren, cu care, de altfel, seamănă izbitor în imaginile de la filmări, însă a menționat că este foarte mândră de realizare. „În cele din urmă pot spune asta, am ținut acest secret profesional vreme de cinci luni. De fiecare dată când am auzit sau am citit că sunt conectată cu acest proiect și cu Sophia Loren, mă simțeam de parcă aș fi comis o crimă. Ca să fie clar, este pentru prima dată când vorbesc despre proiect, am fost șocată să văd că scena mea deschide trailerul și să văd că împart ecranul, chiar și pentru câteva secunde, cu acești monștri sacri. Viața este atât de ciudată! Merit asta!? Tot ce pot spune este că sunt atât de mândră. Mulțumesc pentru această oportunitate care mi-a schimbat viața, zeule Ridley Scott”, a scris Mădălina Ghenea pe Instagram.

Filmul House of Gucci se bazează pe cartea lui Sara Gay Forden, The House of Gucci: a Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed. Aceasta spune povestea răzbunării Patriziei Reggiani, care după ce a fost părăsită pentru altă femeie a angajat un asasin care să îi omoare fostul soț.

Foto: Profimedia, Instagram

