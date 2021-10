Connect-R și Shift au părăsit competiția Asia Express – Drumul Împăraților. Ce au transmis cei doi

Pentru Connect-R și Shift, competiția Asia Express – Drumul Împăraților a luat sfârșit. Cei doi au părăsit concursul și au făcut primele declrații despre eliminarea lor.

Ziua de bilanț a etapei cu numărul patru Asia Express a trimis în ediția din 13 octombrie trei echipe în cursa pentru ultima șansă din Cappadocia. Clasamentul a jucat un rol foarte important deoarece Connect-R și Shift şi Eliza și Cosmin Natanticu, ultimele două echipe ajunse la Irina Fodor au intrat automat în cursa ultimatum, iar o a treia, formată din Maria Speranța și mama ei, Adriana Trandafir, s-a alăturat în urma voturilor.

La baza tuturor misiunilor a stat una dintre cele mai cunoscute picturi din istoria universală a artelor, „Cina cea de Taină”, vedetele fiind nevoite să facă rost de lucruri pentru această „cină” pe care au recreat-o în realitate.

Connect-R și Shift au fost ultima echipă ajunsă la Irina, motiv pentru care soarta lor în competiție a stat în culoarea diamantului din cutia securizată. Din păcate, acesta a fost roșu, iar parcursul celor doi pe Drumul Împăraților s-a oprit aseară, la finalul etapei cu numărul patru al celui mai dur reality-show.

Connect-R și Shift au făcut o serie de declarații cu privire la competiția Asia Express și provocările pe care le-au întâmpinat pe parcurs. Deși au luptat până în final, drumul lor în competiție s-a sfârșit.

„Concursul este foarte dur, foarte real. Ne-a părut rău că nu mai stăm, dar e corect. Când am văzut piatra roșie, mi-am adus aminte de motivul pentru care am venit eu aici, și anume să câștig o inimă nouă. În ultimii 20 de ani nu am fost niciodată mai aproape de Dumnezeu așa cum am fost în Asia Express. M-am atașat foarte tare de toți oamenii de aici și mi-a fost foarte greu să îmi iau la revedere de la ei. Îmi doream să fiu acasă, dar nu aș fi vrut să ies din jocul acesta, din etapa asta a vieții mele”, a mărturisit Connect-R cu ochii în lacrimi.

Restul echipelor au primit cu greu vestea că Shift și Connect-R nu vor mai fi alături pe Drumul Împăraților. „Mulțumim Asia Express pentru experiența asta de neuitat. În toate momentele noastre grele m-a ajutat foarte mult că am fost cu tine aici. Am avut momente în care nu a mai contat că am alergat și nu am mâncat toată ziua. Când stingeam lumina și ne rugam, ne așezam în pat, simțeam că sunt mult mai bine decât am fost vreodată”, a spus Shift.

Citește și:

Radu Vâlcan spune adevărul despre plecarea sa de la Antena 1

Foto: PR, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro