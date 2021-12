Cum arată Lidia Buble fără pic de machiaj

Cu siguranță fanii Lidiei Buble s-au întrebat până acum cum arată artista nemachiată. Ei bine, au ocazia să o vadă fără pic de machiaj în cadrul unui video filmat alături de sora ei.

Lidia Buble și sora ei, Estera, au o relație extrem de apropiată. Cele două au format o echipă la Asia Express sezonul 4, competiție care a fost câștigată de către Mihai Petre și soția lui, Elwira.

Lidia Buble a filmat alături de sora ei, Estera, care este make-up artist, un tutorial cu machiajul pe care l-au purtat în show-ul Asia Express. Cu ocazia asta, vedem și cum arată Lidia Buble nemachiată.

„Am revenit cu un nou tutorial, am promis că o să vă prezentăm produsele pe care noi le-am folosit și în Asia Express când aveam timp, bineînțeles, pentru că nu întotdeauna era timp. Machiajul nostru este foarte natural, promovăm naturalețea. Natural forever. Tenul meu este hidratat, nu am nimic pe față, deci o să începem de la zero. Am o cremă și un ser de ochi”, a spus Lidia Buble. „Este felul nostru de a ne machia, pentru că așa ne machiem 90% din timp”, a adăugat Estera Buble.