Cum s-au cunoscut Mihai și Elwira Petre: „Am stat, am analizat și am zis că merită să încerc…”

Mihai și Elwira Petre, câștigătorii sezonului 4 Asia Express, formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc și foarte mulți sunt curioși să afle care este secretul relației lor.

Mihai și Elwira Petre s-au cunoscut în 2001. În 2006, coregraful a cerut-o în căsătorie pe Elwira. În vara anului 2008 s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Știrbey. Au împreună două fete, pe Catinca și Ariana.

În ceea ce privește începutul poveștii lor de dragoste, se pare că pasiunea pentru dans, pe care amândoi o împărtășesc, i-a adus împreună.

„Povestea pe scurt sună cam așa: eu român, ea poloneză, ne-am întâlnit pe un teritoriu neutru – în Republica Moldova. Am dat o probă de dans. Așa ne-am cunoscut, eu rămăsesem fără partenera de dans, pentru că se accidentase, iar un prieten mi-a zis că știe o fată din Polonia care este în aceeași situație ca mine. Așa că ne-am întâlnit la mijloc, în Republica Moldova. Acolo am dansat 2-3 zile împreună, după care fiecare a plecat la el acasă. Am stat, am analizat și am zis că merită să încerc. După câteva luni de dans, am devenit și parteneri de cuplu”, a povestit Mihai Petre într-un interviu de acum ceva timp pentru A List Magazine.