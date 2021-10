Cine este și cu ce se ocupă Alina Campigotto, sora lui Mihai Petre

Alina Campigotto, sora lui Mihai Petre, este și ea dansatoare – și nu una oarecare, ci campioană la dans sportiv. Deși fratele ei este cel celebru în România, fiind parte din juriul mai multor competiții televizate și participând, în acest moment, la concursul produs și difuzat de Antena 1, Asia Express: Drumul Împăraților, Alina a preferat doar luminile scenei până acum, și s-a concentrat pe competițiile de dans sportiv, de unde a și adunat o serie de medalii.

În vârstă de 33 de ani, cu nouă ani mai mică decât faimosul său frate, Alina Campigotto l-a luat pe Mihai Petre drept model în viață, iar acum predă dansul, pe lângă participarea la competiții de profil.

Cu ceva timp în urmă, Alina Campigotto făcea declarații despre relația cu fratele său, citată de csid.ro: „Nu e greu să fii sora lui Mihai Petre. Eu văd lucrul acesta ca pe un mare avantaj, am avut şi am în continuare foarte multe lucruri de învăţat de la el şi nu mă refer doar la domeniul pe care îl practic, ci mă refer la lucruri şi situaţii din viaţă în general. Pentru mine a fost mereu un exemplu foarte bun: îmi dă sfaturi, mă ajută, de cele mai multe ori, deciziile importante din viaţa mea le iau după ce ascult şi părerea lui. Niciodată nu m-am simţit dezavantajată sau inferioară lui, nu am de ce, eu sunt o persoană care munceşte, o persoană care a realizat tot ce a realizat prin muncă nu pentru că sunt sora lui Mihai. După cum bine ştii, sunt foarte puţine persoane care ştiu că Mihai Petre are o soră, iar când cineva află lucrul ăsta, pentru mine este doar un motiv de bucurie şi mândrie”.

Cât despre numele său, diferit de al fratelui ei, acesta se datorează faptului că Alina Campigotto s-a căsătorit, în urmă cu doi ani, cu partenerul său de dans de multă vreme, alături de care a câștigat o mulțime de trofee ale profesiei.

