Primele lucruri pe care le-a făcut Zarug când a ajuns acasă după ce a părăsit Asia Express

Trei cupluri de vedete au intrat în această săptămână în cursa pentru Ultima Șansă la Asia Express. Este vorba despre Patrizia Paglieri & Francesco, Lidia Buble & Estera și Zarug & Lorelei Bratu. Primele două au reușit să ajungă în timp util la Irina Fodor, fapt care le-a oferit pașapoartele pentru următoarea destinație, Georgia. Din păcate, pentru Zarug și Lorelei Bratu, competiția a luat sfârșit.

Zarug și Lorelei Bratu au format una dintre cele mai îndrăgite echipe din aventura Asia Express, colegii din competiție chiar i-au votat pe cei doi ca fiind cel mai popular cuplu de pe Drumul Împăraților. Cu toate acestea, cei doi au părăsit competiția.

Imediat după difuzarea competiției, Zarug a postat un mesaj pe contul lui de Instagram, mulțumindu-le în primul rând fanilor, dar și povestindpe scurt experiența de pe Drumul Împăraților. „Mulțumim! A fost mult, a fost intens, a fost cu bucurie și cu lacrimi. A fost o plăcere. A fost. ASIA EXPRESS”, a scris Zarug.

”A fost exact ce promitea, ideea nu e că eu nu pot duce experiența aceasta Asia Express, ideea este că una este să o duci și alta este să faci performanță din ea. N-am să mai trăiesc niciodată așa ceva. N-aș da nimic înapoi. Mulțumesc, Asia Express! Nu regret nicio secundă faptul că am decis într-un final în ciuda tuturor fricilor mele să vin aici și să le explorez și să la înving’‘, a declarat Zarug în cadrul emisiunii. „Mare parte din Asia Express pentru mine este ce am trăit cu tine, aceste jocuri pe care nu le-am făcut niciodată, dar am avut ocazia să le facem împreună. Mi se pare superb că am făcut totul cu tine”, a adăugat Lorelai cu zâmbetul pe buze.

Într-un interviu acordat Viva!, Zarug a dezvăluit care au fost primele lucruri pe care le-a făcut când a ajuns acasă, dar și cum s-a înțeles, de fapt, cu celelalte echipe alături de care a concurat. „Mi-am tăbârcit bagajele în casă, am umplut o cadă de apă caldă, mi-am comandat mâncare, am mâncat, m-am spălat (în ordinea asta), m-am băgat în pat şi am plâns două zile”, a declarat acesta.

„Cel mai greu de dus în Asia a fost să accept ajutorul necunoscuţilor, pentru că de cele mai multe ori se arătau generoși oameni care în mod clar aveau nevoi mai mari decât mine. Indiferent cât de greu îmi era, eu cel puţin eram foarte conștient că nevoia mea era una conventională şi temporară și a trebuit să lupt mult cu sentimentul de vinovăţie”, a mai spus el pentru sursa citată.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro