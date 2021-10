Cu ce problemă de sănătate se confruntă Lidia Buble după participarea la Asia Express

Lidia Buble și sora ei, Estera, formează una dintre cele mai competitive echipe de la concursul Asia Express, difuzat de Antena 1.

Vedetele care au acceptat provocarea Asia Express au ajuns la jumătatea traseului de pe Drumul Împăraților, punctul de răscruce al competiției.

Etapa cu numărul 5 a fost și ultima de pe teritoriul Turciei, iar cei care au vrut să ajungă în Georgia au fost nevoiți să depășească fără cusur toate provocările pregătite, căci diamantul acestei etape a fost de culoare roșie. La finalul celor patru zile pline de adrenalină, o echipă a fost eliminată: Lorelei și Zarug.

Lidia Buble și sora ei, Estera, Lorelei și Zarug, Patrizia și Francy au fost cele trei echipe care au intrat în cursa pentru ultima șansă și au avut de efectuat mai multe probe, cu grade diferite de greutate, pentru a reuși să evite eliminarea.

Printr-o postare pe rețelele de socializare, Lidia Buble a explicat cum a fost ultima etapă în Turcia pentru ea și sora ei, Estera Buble, mai ales că pentru una dintre probe echipele au fost nevoite să care 200 de kg de vase pe un cărucior fără margini, pe un drum în pantă. Deși au dus la bun sfârșit misiunea, se pare că greutățile pe care le-a întâmpinat pe durata emisiunii au avut un efect destul de neplăcut asupra stării de sănătate a Lidiei.

Ea le-a mărturisit fanilor că, la întoarcerea în țară, după un control medical, doctorii i-au spus că are hernie de disc.

„Doamneeeee, multzaaaam! 👭😢❤️🙏

Pentru mine, a fost cea mai grea zi din @asiaexpressromania de până acum.

Să strângi 25 de oameni care să stea după tine 2 ore ca să faci o probă? Cum a fost? Nu greu, FOOOOOARTE GREU🤦‍♀️ aproape IM-PO-SI-BIL😳

Cum a fost să cărăm 200 kg de vase pe un cărucior fără margini și pe un drum în pantă? Am simțit că se rupe mijlocul meu și brațele simțeam cum se desprind ușor din umeri🥺 iar când am ajuns în România, după un consult la medic, am aflat că m-am ales și cu o frumoasă HERNIE DE DISC🤦‍♀️

Cum a fost să facem toate probele astea știind că piatra este ♦️ și astăzi sigur cineva pleacă acasă?

K.O! COȘMAR! MUUULT STRES ȘI OBOSEALĂ PSIHICĂ🤦‍♀️

AȘA CĂ DA, AM MERITAT DIN PLIN SĂ AJUNGEAM PRIMELE LA IRINA, SĂ AVEM UN BILET ASIGURAT CĂTRE GEORGIA👭❤️⚡

@estera.buble ție vreau să-ți MULȚUMESC că m-ai suportat și că m-ai ținut strâns de mână🥺❤️👭🙏

TE IUBESC CUM NICI NU TE GÂNDEȘTI! ❤️”, este mesajul scris de Lidia Buble pe Instagram.

