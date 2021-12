De ce a lipsit Lidia Buble de la ediția specială „Chefi la cuțite”, la care au participat concurenții de la Asia Express

Lidia Buble și sora ei, Estera, dar și Mihai Petre nu au participat la ediția specială „Chefi la cuțite” alături de ceilalți concurenți de la Asia Express. Acest lucru a dus la crearea mai multor zvonuri, însă Lidia Buble a ținut să lămurească situația prin intermediul rețelelor de socializare.

Fanii emisiunii Asia Express au fost foarte nelămuriți atunci când au realizat că la ediția specială „Chefi la cuțite” au existat câteva absențe notabile. Dacă Elwira Petre a participat în ciuda faptului că soțul ei nu a fost prezent – Mihai Petre se afla la o competiție internațională de dans în momentul filmărilor -, nici Lidia Buble și nici sora ei, Estera, nu au fost prezente.

„Nu am mers pentru că Esti nu stă în România, stă în Austria, și nu a putut să meargă și singură nu avea niciun sens. Noi două am fost mereu o echipă și mi se pare ciudat să particip singură la un show TV unde toată lumea e cu perechea. Mi-ar fi plăcut să fiu acolo, dar din păcate nu s-a putut”, a explicat Lidia Buble pe rețelele de socializare.

Fanii au evidențiat faptul că Elwira Petre a fost prezentă în emisiune chiar dacă soțul ei nu a avut cum, lucru care a determinat-o pe Lidia Buble să facă precizări suplimentare.

„Nu am știut că mă îndrăgiți atât de tare. Toată lumea îmi spune că trebuia să merg pentru că și Elwira a mers singură. Eu nu aveam de unde să știu că și ea merge singură. În momentul ăla am simțit că n-am ce să fac fără Esti. Nu-mi pare rău de decizia pe care am luat-o pentru că sunt un om foarte asumat. Îmi pare rău doar că acum îmi dau seama cât de mult v-ați fi dorit voi să mă vedeți pe mine acolo și pe Esti”, le-a mai transmis cântăreața fanilor ei.