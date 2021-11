Lidia Buble, reacție neașteptată după ce Mihai și Elwira Petre au câștigat Asia Express sezonul 4

Mihai Petre și soția lui, Elwira, sunt câștigătorii sezonului 4 Asia Express. Cuza & Emi și Mihai Petre & Elwira sunt cele două echipe care au luptat în finala Asia Express care s-a desfășurat în Tel Aviv, Israel, pentru marele titlu de câștigător, dar și pentru premiul de 30.000 de euro.

Înainte ca fanii show-ului să afle care echipă a câștigat sezonul 4, Lidia Buble a transmis un mesaj pe contul ei de Instagram care a stârnit amuzamentul tuturor.

„Gataaa! Vă spun! Nu m-am mai putut abține… Noi am câștigat asia express sezonul 4! Să nu care cumva să mergeți acuma și să sunați din trâmbiță că de la mine știți 🤨 @estera.buble 👭❤️🤣 când doi se bat… știți voi cine câștigă 🤣 am bubuuuuuuit!” , a fost mesajul scris de Lidia Buble pe Instagram.

Lidia Buble și sora ei, Estera, au participat în acest sezon al competiției Asia Express și au format o echipă puternică. Cele două au fost eliminate în semifinala emisiunii concurs.

La scurt timp după difuzarea episodului care s-a terminat cu eliminarea ei și a surorii sale, Lidia Buble a postat un mesaj emoționant pe contul ei de Instagram, alături de mai multe fotografii din ultima etapă în care a concurat și momentul când s-a decis eliminarea.

„Emoții, legatură mult mai strânsă între mine și Esti, adrenalină, competitivitate, încredere de sine mult mai mare, ritm de viață alert (ca la armată, bublișorii mei 😂), lume nouă, foame, cerșit, cazare și transport. Așa descriu, pe scurt, experiența Asia Express, experiență pe care o consider o a doua mea copilărie, dar trăită la intensitate maximă. Pe scurt, am spus, pentru că nu pot descrie în cuvinte restul experiențelor, pentru că le-am trăit cu și din suflet, iar, la ora asta, odată cu plecarea noastră, mă năpădesc lacrimile că nu mai continui joaca, și marele dor de competiție, concurenți și întreaga echipă de producție și toți cei care, mie și lui Esti, ne-au fost alături…și la fiecare pas.

Și cum am făcut o promisiune, atât mie cât și celor din jur, am îmbrăcat rochia de mireasă, chitită pe măritat în Asia Express încă de la plecarea din țară. 👰😂 Doar știți că tot ceea ce îmi propun reușesc și dovada stă în superba mea apariție în cea mai de 🔝 rochie de mireasă pe care o puteați vedea ever. 😂 Pentru acest moment, am trecut de la agonie la extaz, doar doar să arăt lumii că Lidia Buble nu pleacă înapoi acasă fără să se îmbrace așa. Însă, ce credeți, m-am și măritat, dacă tot am făcut atâtea pregătiri de măritiș? 😁🤷‍♀️