Emi și Cuza de la Noaptea Târziu, primele declarații după ce au pierdut finala Asia Express: „Cea mai frumoasă experiență din viața noastră”

Finala Asia Express 2021 i-a desemnat câștigători pe Mihai Petre și soția lui, Elwira. Cei doi nu și-au mai putut stăpâni lacrimile de bucurie atunci când au aflat că au ajuns primii la Irina Fodor, înaintea echipei formate din Emi și Cuza de la Noaptea Târziu.

Cuza & Emi și Mihai Petre & Elwira sunt cele două echipe care au luptat în finala Asia Express care s-a desfășurat în Tel Aviv, Israel, pentru marele titlu de câștigător, dar și pentru premiul de 30.000 de euro.

Chiar dacă nu au reușit să câștige marele premiu, Emi și Cuza de la Noaptea Târziu au numai cuvinte frumoase de spus despre întreaga experiență și le-au povestit fanilor de pe rețelele de socializare despre emoțiile pe care le-au avut, dar și cum întreaga competiție le-a întărit relația de prietenie.

„Am câștigat mai mult când nu am câștigat… am câștigat un frate @emi.ntz , am câștigat o viață frumoasă și v-am câștigat pe voi!!! Povestea s-a terminat. Am reusit să o trăim pe toată. Asia Express pentru noi a fost mai mult decât un concurs, mai mult decât un show tv… a fost o lecție în viață, un profesor bun care ne-a învățat că nimic nu ține veșnic, nimic nu e capital… dar poate cel mai important: parcursul și experiența contează mai mult decât rezultatul. Am avut șansa să cunoaștem sute de oameni minunați, am dormit în zeci de case și am mers cu sute de mașini. Nu am avut bani, telefon, mașină sau casă dar le-am avut pe toate. Am avut șansa să descoperim niște colegi minunați și să concurăm în finală cu cei mai buni dintre noi, așadar felicitări @mihaipetreofficial și @elwirapetreofficial! Cât despre oamenii din echipă: RECUNOȘTINȚA este cel mai puternic sentiment pe care vi-l port. Mulțumim @mona.segall @disneysuitsme și alți mulți creatori de minuni pentru cea mai frumoasă experiență din viața noastră.

Suntem mândri de noi și de tot ce am făcut în această competiție și nu cred că se putea termina mai bine. Vă mulțumim din suflet pentru zecile de mii de mesaje de încurajare și de simpatie. Suntem cu toții parte din ceva grozav.

Vă mulțumesc, vă iubesc și pe curând frumoșilor.

Echipa bip bip bip…a jucat finala Asia Express!”, este mesajul transmis de Cuza pe Instagram.