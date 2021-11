Lidia Buble, prima declarație după ce ea și sora ei au părăsit Asia Express: „Un show de televiziune unde mi-am cam dat sufletul”

Aseară s-a difuzat semifinala emisiunii concurs Asia Express iar echipa eliminată a fost cea formată din Lidia Buble și sora ei, Estera.

Încă din ultima etapă, Irina Fodor a anunțat echipele concurente că vor avea parte până în marea finală de un element-surpriză: cutii care conțin nestemate ce le vor decide soarta din competiție. În ediția 40 a sezonului 4 din Asia Express, Lidia Buble și Estera au luat primul cufăr pentru că au ajuns ultimele la destinația finală, iar celelalte două cufere au fost obținute de Mihai Petre și soția lui, Elwira.

Cel mai tensionat moment al ediției a fost când Irina Fodor a deschis cuferele echipelor. Deși norocul le-a surâs soților Petre, Elwira a izbucnit în lacrimi când a văzut nestemata roșie a surorilor Buble. Lidia Buble nu s-a putut abține și a început să plângă.

La scurt timp după difuzarea episodului care s-a terminat cu eliminarea ei și a surorii sale, Lidia a postat un mesaj emoționant pe contul ei de Instagram, alături de mai multe fotografii din ultima etapă în care a concurat și momentul când s-a decis eliminarea.

„Emoții, legatură mult mai strânsă între mine și Esti, adrenalină, competitivitate, încredere de sine mult mai mare, ritm de viață alert (ca la armată, bublișorii mei 😂), lume nouă, foame, cerșit, cazare și transport. Așa descriu, pe scurt, experiența Asia Express, experiență pe care o consider o a doua mea copilărie, dar trăita la intensitate maximă. Pe scurt, am spus, pentru că nu pot descrie în cuvinte restul experiențelor, pentru că le-am trăit cu și din suflet, iar, la ora asta, odată cu plecarea noastră, mă năpădesc lacrimile că nu mai continui joaca, și marele dor de competiție, concurenți și întreaga echipă de producție și toți cei care, mie și lui Esti, ne-au fost alături…și la fiecare pas.

Și cum am făcut o promisiune, atât mie cât și celor din jur, am îmbrăcat rochia de mireasă, chitită pe măritat în Asia Express încă de la plecarea din țară. 👰😂 Doar știți că tot ceea ce îmi propun reușesc și dovada stă în superba mea apariție în cea mai de 🔝 rochie de mireasă pe care o puteați vedea ever. 😂 Pentru acest moment, am trecut de la agonie la extaz, doar doar să arăt lumii că Lidia Buble nu pleacă înapoi acasă fără să se îmbrace așa. Însă, ce credeți, m-am și măritat, dacă tot am făcut atâtea pregătiri de măritiș? 😁🤷‍♀️