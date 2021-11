Eliza și Cosmin Natanticu, primele declarații după ce au fost eliminați din Asia Express: „Cea mai frumoasă experiență din viața mea!”

Eliza și Cosmin Natanticu au părăsit competiția Asia Express chiar înaintea semifinalei care se desfășoară în Israel. Lidia Buble și Estera, Mihai Petre și Elwira, Cuza și Emi sunt cei care vor continua cursa în Israel, urmând ca la finalul acestei săptămâni să aflăm și echipa câștigătoare.

Ca urmare a modului în care s-au descurcat în probele din ultima etapă Cosmin și Eliza Natanticu au primit două cufere cu pietre prețioase pentru că au ajuns pe ultimul loc de două ori. Cea de-a doua echipă care risca să aibă în cutie un nestemat roșu era formată din Lidia Buble și sora ei, Estera. Cosmin și Eliza Natanticu au ales cufărul ce conține o nestemată roșie, motiv pentru care au părăsit Asia Express.

„Mulțumim echipei @asiaexpressromania pt oportunitatea și sansa de a participa la cea mai tare emisiune de reality din România și nu numai. Mă simt binecuvântat alături de @eliza_natanticu”, a scris actorul pe contul lui de Instagram imediat după difuzarea ediției care a dus la eliminarea lui.

„Cea mai frumoasă experiență din viața mea! Mulțumesc @natanticu_cosmin @asiaexpressromania @disneysuitsme @mona.segall & colegilor noștri dragi! Vă iubim și veți rămâne mereu în inimile noastre. Știți că în afara competiției ne-am înțeles mereu f bine!

Mulțumim @irina_fodor

Mulțumim echipei din spatele acestei grandioase producții.

Bravo colegilor!”, a scris și Eliza Natanticu pe Instagram.

Cosmin Natanticu, care a participat la Asia Express împreună cu soția lui, Eliza, a fost recent invitat special în cadrul emisiunii „iUmor” de la Antena 1 și a făcut o serie de dezvăluiri despre participarea la reality-show-ul momentului.

„Două mari greșeli am făcut când m-am hotărât să merg în Asia Express. Unul a fost că am plecat cu soția și al doilea a fost că n-am ascultat de ea când mi-a spus să ne pregătim și să învăț engleza. Sunt praf, nu știu nicio limbă străină. Ea a vrut să fie mai catolică decât Papa, știa că mergem în prima țară în Turcia și s-a apucat să învețe turca. Nebuna!”, a povestit Cosmin Natanticu pe scena „iUmor”.

În stilul umoristic ce îl caracterizează, Cosmin Natanticu a continuat seria dezvăluirilor, povestind că a plecat în competiția, știind în limba engleză doar cuvinte esențiale, precum: „Te rog, domnule”, „Mulțumesc”, „N-am bani”, „Mi-e foame”. Însă, în momentul în care a fost nevoit să facă autostop împreună cu soția lui, actorul și-a dat seama că trebuia să știe mai multă engleză decât s-ar fi așteptat. Din cauza acestui lucru, actorul a și încurcat unele cuvinte: „Un turc ne-a luat la autostop după 4 ore de așteptat. Și nu că-mi venea să-i pup picioarele, voiam să merg mai sus. Și voiam să-i spun „Ești awesome (n.red: minunat)” și i-am spus „Ești asshole (n.red: dobitoc)”. Mi-a spus Eliza: Dacă nu te bate el, te bat eu, taci!”.

Actorul are și câteva sfaturi pentru cei care doresc să participe la următoarele ediții Asia Express: „Nu te duce în Asia Express dacă ești prost și uiți și pierzi lucruri. Am pierdut plicuri, am pierdut walkie-talkie, mi-am pierdut tinerețea în Asia Express. Sunt uituc, uit lucruri esențiale”, a povestit Natanticu.

