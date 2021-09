Marius Moga, mărturisiri surprinzătoare despre fiica lui: „E un copil foarte isteț și are mereu răspunsurile la ea”

Marius Moga este unul dintre cei mai apreciați compozitori și producători de muzică din România. În prezent, este jurat în emisiunea SuperStar România de la PRO TV, alături de Smiley, Raluka și Carla’s Dreams.

Marius Moga formează un cuplu alături de Bianca Lăpuște, care a fost reporteră la PRO TV. Cei doi s-au căsătorit în 2014 și au împreună o fiică, care în luna octombrie va împlini 6 ani. Artistul a făcut mărturisiri inedite despre fetița lor pentru unica.ro. Cu această ocazie, Marius Moga a povestit că Maria Elisabeta, care a început clasa zero, are o personalitate puternică și reușește să își impună punctul de vedere atunci când consideră că este cazul. „E un copil foarte isteț și are mereu răspunsurile la ea. Doamna evaluatoare ne-a confirmat spunându-ne când am fost cu ea la înscriere că „da, ea știe să răspundă în stilul ei și are încrederea să se contrazică pe alocuri”, dar eu cred că așa trebuie. Nu e genul de copil care să se abțină dacă are ceva de spus.”

De asemenea, Marius Moga a adăugat că fiica lui deja are înclinații spre o carieră de artistă, așa că nu ar trebui să ne surprindă dacă Maria Elisabeta îi va călca pe urme. „Se mai întâmplă să dispară în camera ei vreo oră. Acolo stă și își pune o ținută nouă pe care o asortează cu tot felul de accesorii, își dă ojă pentru copii… Ce să mai?! Apare toată gătită și obișnuiște să îmi spună „vreau să vă prezint un dans” și apoi dă drumul la muzică și gata, ea are moment. Se prezintă și apoi intră în scenă zicând, „în atenția dumneavoastră, Maria Elisabeta Moga” și apoi, reapare. Are tot felul de roluri. Tot ea face switch-urile sau mă pune pe mine câteodată să o prezint”, a declarat juratul de la SuperStar România.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro