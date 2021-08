Fiica lui Marius Moga are o relație specială cu tatăl ei. Cum a descris artistul legătura lor?

Maria, fiica lui Marius Moga și a Biancăi Lăpuște, nu apare prea des în postările părinților săi, care au ales să-și trăiască viața de familie departe de ochii presei și ai fanilor. Deși cei doi formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz, sunt un cuplu foarte discret, încă de la căsătorie, care a avut loc în urmă cu 7 ani, pe 25 iunie 2014.

Fiica lui Marius Moga se năștea un an mai târziu, în 2015, și urmează să împlinească în această toamnă 6 ani. Artistul în vârstă de 39 de ani a povestit, citat de publicația kfetele.ro, cum se înțelege cu Maria: „Avem o conexiune cu adevărat specială eu cu Maria, este fata tatei, ne place să ne jucăm, atât eu, cât și Bianca, să pătrundem în lumea ei. Ne place să găsim mereu activități noi și să descoperim ce îi place să facă, vrem să o ajutăm să își găsească personalitatea ei, să nu îi impunem cum să fie”.

Bianca Lăpuște, partenera de viață a artistului, povestea la un moment dat despre fiica lui Marius Moga și a ei: „E o combinaţie între noi doi, un mix, fiind foarte pedantă, cochetă, autoritară şi sensibilă. Are puţin din fiecare, dar are şi ceva al ei. Deocamdată e foarte ea însăşi, ne surprinde, are multă personalitate”.

„Suntem prietenii și sprijinul ei. Sau, cel puțin, asta încercăm. Vrem să îi creăm cel mai bun mediu de dezvoltare, să o lăsăm să fie creativă și să descopere ce își dorește, îi oferim informația pentru a obține ce vrea, deși avem grijă să nu-i lipsească nimic. Și ne punem în pielea ei. Suntem, mai degrabă, adepții explicațiilor raționale și ai empatiei, fără a folosi impunerea prea des. Dacă nu o convingem, cedăm și îi cerem asumare. Bianca petrece mult timp cu ea și creează reguli, dar și eu le am pe ale mele. Cumva, nu am împărțit roluri contrastante și ne completăm, situație cu situație”, a mai declarat artistul. Se pare, deci, că fiica lui Marius Moga are parte de sprijinul părinților în fiecare pas al dezvoltării ei, de empatia și înțelegerea acestora.

