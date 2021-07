Marius Moga face declarații inedite despre viața de familie și fiica lui

Marius Moga este discret în ceea ce privește viața lui personală. Producătorul, compozitorul și cântărețul este împreună cu Bianca Lăpuște, care a fost reporteră la PRO TV, de 7 ani și au împreună o fată, pe care o cheamă Elisabeta Maria, în vârstă de aproape 6 ani.

Marius Moga a fost invitat în podcastul „Aproximativ discuții”, produs de canalul de YouTube HappyFishTV și găzduit de Gojira. Pe lângă cariera sa în industria muzicală, colaborările pe care le-a avut în prezent și artiștii cu care a lucrat, producătorul și juratul show-ului muzical „SuperStar România”, care va fi difuzat din toamnă la PRO TV, a vorbit și despre viața de familie. Marius Moga a dezvăluit că el își dorea să aibă un băiat, însă viața lui s-a schimbat de când a venit pe lume fiica lui. „Face 6 ani în octombrie. O să meargă în clasa zero. Sunt super încântat. Eu îmi doream să am băiat, nu știu de ce, poate că eram eu și cu frate-miu, că ducem mai departe numele, dar când s-a născut fiică-mea, m-am înmuiat. Mi-am dat seama că e bine să fii și vulnerabil. Noi, băieții, suntem învățați de mici că noi nu trebuie să plângem, că noi suntem duri. Când ai o fată, ea îți arată că nu poți să o educi așa cum mă lua tata pe mine, de exemplu. Nu am avut niciun exemplu despre cum să vorbesc cu ea și atunci a trebuit să resetez tot”, a spus Marius Moga.

Acum câteva luni, Marius Moga și partenera lui, Bianca Lăpuște, au vorbit în emisiunea „La Măruță” despre cum este fiica lor, Elisabeta Maria. „Maria e prietena noastră, nu mai e copil mic, a trecut deja la etapa în care poți să vorbești cu ea, are personalitatea ei și nu e de acord cu noi cu tot ce îi spunem”, a povestit Bianca Lăpuște.

În ciuda faptului că are o vârstă fragedă, fiica celor doi deja are înclinații în zona artistică și este atrasă de muzică. „Are câteva compoziții, e foarte creativă. Tot timpul îmi dă idei. Îi place muzica, studioul e o terapie pentru oricine. Maria petrece și foarte mult timp la bunici, cu ei ne-am scos. Ei au timp să meargă la tot felul de activități cu ea”, au adăugat Marius Moga și Bianca Lăpuște în emisiunea de la PRO TV.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro