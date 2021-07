Marius Moga: „Am mers la psiholog pentru că am crezut că sunt un impostor”

Marius Moga este un producător român care a cunosc succesul atât pe plan național, cât și internațional, devenind primul compozitor de la noi care a scris o piesă pentru o trupă celebră, așa cum este Maroon 5. Numele său a devenit cunoscut publicului larg în special datorită trupei Morandi, proiect creat alături de colegul său, Randi (Andrei Ropcea).

Artistul și-a înființat acum zece ani propria casă de producție, numită DeMoga Music, având colaborări cu diverși cântăreți și producători celebri, printre care Adda, Whats Up, Liviu Teodorescu. De altfel, a compus piese inclusiv pentru Andreea Bălan, Anda Adam, Paula Seling sau pentru trupa Simplu, din care făcea parte Smiley. A absolvit facultatea de Sociologie, iar lucrarea sa a abordat însăși tema muzicii.

Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Aproximativ discuții', cu Gojira, Marius Moga a făcut dezvăluiri despre parcursul său profesional și despre unele obstacole cu care a trebuit să se confrunte atunci când a cunoscut faima. Când vine vorba despre piesele sale, în colaborare cu artiști români, Marius Moga spune că nu le regretă, mai ales că a avut de învățat din toate.

„Eu nu sunt bun cu mine (…). Vreau să zic că eu am considerat întotdeauna că prima piesă pe care am avut-o No. 1 a fost, de fapt, cea mai slabă și anume, Ți-am promis, de la Akcent. Motivul pentru care am făcut asta este că atunci când faci multe piese, te apucă un sindrom al impostorului și ai impresia că o faci prea ușor (…), dar de fapt nu e aia. Mi-au spus niște psihologi că sunt pe cărări greșite (…). Oamenii nu-și dau seama, dar eu chiar îmi fac prea ușor treaba și sunt plătit să fac asta. E ceva ce te afectează. Ai impresia că păcălești niște oameni, dar în realitate îți iese foarte ușor muzica pentru că o faci cu drag și cu pasiune', a recunoscut producătorul.

Marius Moga a venit în Capitală la vârsta de 18 ani, iar trei ani mai târziu se întâmpla să lucreze cu toată lumea. Atunci a fost un moment în care s-a întrebat dacă, într-adevăr, este vorba despre muzica lui.

„Doamna psiholog m-a întrebat de ce ar vrea să vină toți la mine să mă caute dacă nu aș avea ce le trebuie. Și i-am spus că mi se pare că o fac prea ușor, iar alții se chinuie mai mult. Și rămâne treaba lor dacă se chinuie mai mult. E un sindrom al impostorului pe care îl simte orice om care face un lucru bine și ușor. Sunt mulți oameni care suferă din chestia asta (…) oameni mari, de succes (…). Nu le-a spus nimeni niciodată că expresia muncește, că dacă muncești, o să ai nu este așa. Dacă tu ți-ai setat creierul că trebuie să muncești puțin și eficient, vei face asta. Dacă ți-ai setat creierul că trebuie să muncești mult ca să ai ceva în viață, ce crezi? O să muncești mult ca să ai ceva în viață. Orice iți setezi de mic copil, vei căra cu tine toată viața', a mai continuat artistul.

