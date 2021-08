Smiley, dezvăluiri sincere despre rolul de tată: „Sunt foarte rapid la schimbat biberoane”

Smiley și Gina Pistol au devenit părinți pentru prima oară în luna martie a acestui an. Chiar dacă cei doi sunt extrem de rezervați când vine vorba de viața lor personală și de familie, cântărețul a vorbit recent despre rolul de tată și despre modul în care i s-a schimbat viața de când micuța Josephine a venit pe lume.

Acesta a dezvăluit că este foarte implicat în creșterea fiicei sale, oferindu-i Ginei tot sprijinul de care are nevoie. Ba mai mult decât atât, Smiley a recunoscut că nu se ferește să schimbe scutece sau să îi facă baie celei mici. „Sunt foarte rapid la schimbat biberoane, scutece, tot. Mi-e foarte ușor în postura de tătic. La prima băiță însă am slăbit vreo două kilograme. Acum mi-am intrat în mână. Pot să spun că sunt foarte îndemânatic. Începem diversificarea, are deja șase luni”, a spus Smiley la PRO TV.

Chiar dacă au postat mai multe imagini cu fetița lor de când a venit pe lume, Gina Pistol și Smiley au preferat să nu arate niciodată chipul lui Josephine. Cu toate acestea, spre încântarea fanilor, artistul a făcut câteva dezvăluiri despre trăsăturile micuței. „Piciorul ei e cât degetul meu, are picioarele lungi din naștere. Deocamdată, pentru că nu are culoarea ochilor clară, nu ne dăm seama cu cine seamănă, dar probabil dacă va avea ochii verzi sau albaștri va semăna cu Gina, dacă va avea ochii căprui, cu mine, cel puțin de la nas în sus. Toată sarcina m-am rugat să nu aibă nasul meu. Are nasul mic deocamdată, să sperăm că rămâne așa”, a declarat Smiley în cadrul unei apariții TV.

De asemenea, Smiley a povestit recent despre clipele speciale pe care le petrece alături de fiica sa, mărturisind că: „Momentul meu preferat cu ea este când se trezește, deschide ochii, se uită la mine și râde. Ăsta e momentul meu preferat, după asta pot să plec liniștit în viață. Mă simt mai bucuros, fericit, motivat, mai responsabil și mai optimist de când sunt tată. Schimb scutece, legăn copilul, îi cânt, fac tot ce trebuie. Eu nu știu cântece de copii deloc și improvizez, mă trezesc cântând. Acum e mult mai activă, se întoarce de pe o parte pe alta și e mai greu. Nu prea am avut probleme cu colicii. Suntem în etapa când îi cresc dinții. Nu prea mai doarme ziua, dar noaptea doarme. Și doarme toată noaptea singură, în camera ei. E foarte liniștită, mi-e și frică să nu cobesc.”

Foto: Instagram

