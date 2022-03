Cum a reacționat tatăl Antoniei, când l-a cunoscut pe Alex Velea: „Este mai degrabă influențat”

Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi și-au anunțat relația în 2012, iar de atunci sunt de nedespărțit. Împreună au doi băieți superbi, iar fiica Antoniei se înțelege de minune cu artistul. Ei bine, cântăreața a mărturisit și cum a decurs prima întâlnire dintre tatăl ei și bărbatul cu care își împarte viața.

Antonia și Alex Velea nu se sfiesc să arate întregii lumi cât de mult se iubesc. Cu toate acestea, la începutul relației lor se fereau de ochii lumii și au ținut secretă iubirea dintre ei. Totuși, părinții celor doi artiști au aflat imediat despre relația lor, iar tatăl Antoniei a avut o reacție la nivelul așteptărilor ei.

Cântăreața a mărturisit că tatăl ei este o persoană care nu judecă niciodată după aparențe. Astfel, părintele vedetei nu s-a lăsat influențat de aspectul dur al iubitului fiice sale, fiind și acoperit de tatuaje. Antonia a spus într-un interviu că are o relație foarte bună cu tatăl ei, motiv pentru care acesta a înțeles imediat cât de puternică este legătura dintre fiica sa și cântăreț.

„Nu a fost aceasta o problemă, în contextul în care şi eu am destul de multe tatuaje. Tata oricum nu e o persoană care judecă după aparenţe, după cum arată un om, ci este mai degrabă influenţat de cum mă tratează Alex şi după cum mă face să mă simt, după cum mă iubeşte şi cum are grijă de mine „, a spus artista pentru OK! Magazine .

De asemenea, artista a spus că tatăl ei locuiește în București și reușesc să se vadă destul de des.

În interviul său, cântăreața a mai precizat că ea și Alex Velea au reușit să treacă peste toate comentariile negative la adresa lor. La începutul relației, artiștii au fost criticați pentru faptul că ambii au ieșit din căsnicii nereușite. Antonia și iubitul ei au trecut peste răutăți, susținând că doar au devenit mai puternici.

„Am fost mereu uniţi, am crezut în noi, în iubirea noastră şi am ştiut că nu există obstacol care nu poate fi depăşit dacă suntem împreună, o echipă. Aşa am reuşit să avem această familie frumoasă, construită pe iubire, respect, echilibru. Nu l-am anticipat, dar cred că din naivitate. Au fost momente grele, am suferit mult, eram asaltaţi de o anumită parte a presei, agresaţi de unii paparazzi, urmăriţi în trafic, jigniţi în online. Nu a fost deloc uşor. Dar cred că timpul a aşezat lucrurile şi în noi şi în ceilalţi şi ne-am putut vedea fiecare de viaţă„, a mai spus ea pentru sursa citată.