Andreea Bălan, declarații surprinzătoare despre viața ei amoroasă: „Iubesc, sunt iubită”

În ultima perioadă, Andreea Bălan a păstrat discreția în ceea ce privește viața ei amoroasă și a preferat să împărtășească publicului detalii despre cariera ei muzicală, care durează din 1998, și proiectele profesionale în care este implicată. Însă, recent, cântăreața și-a surprins fanii cu declarațiile pe care le-a făcut despre acest subiect.

Artista a mărturisit în mai multe rânduri faptul că nu se lasă doborâtă de dezamăgirile pe care le-a întâmpinat pe plan amoros și este încrezătoare că va întâlni o persoană cu care să se potrivească.

Într-un interviu acordat recent, cântăreața a făcut unele declarații surprinzătoare care i-au făcut pe mulți să se întrebe dacă nu cumva artista și-a regăsit fericirea pe plan sentimental.

„Sunt mult mai înțeleaptă, mult mai așezată, mai calmă și știu exact ceea ce îmi doresc din toate punctele de vedere, atât în carieră, cât și în plan personal. Iubesc, sunt iubită, am o familie extraordinară, am mulți prieteni care mă iubesc, mă susțin, sunt aproape de mine. Mă bucur foarte mult de prezent, am învățat să trăiesc de prezent, deoarece de multe ori trăiam în viitor și îmi proiectam și nu trăiam prezentul.”, a spus Andreea Bălan, la Antena Stars.