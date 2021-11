Derapajul lui George Burcea, sancționat de fani și de editura care i-a publicat cartea. Ce a declarat actorul?

Derapajul lui George Burcea, actorul care a jucat recent în producția Netflix Wednesday, realizată de Tim Burton în România, alături de Catherine Zeta-Jones, a constat într-un discurs în care instiga furios la violență împotriva femeilor. Aparent enervat de o femeie care ar fi fost deranjată de faptul că actorul gătește, Burcea a pornit un live și s-a lansat într-o serie șocantă de declarații instigatoare la violență.

„Băi, femeilor, eu lupt cu voi, da? Eu sunt pentru voi, pentru înțelegere și dragoste, pentru înțelegerea cuplului, și voi mă înjurați că eu gătesc? Păi, fetelor, vă repet, vă doresc să aveți bărbați care în momentul în care vin de la muncă să vă ia la palme. Cu mese, cu scaune, cu capace, cum îi dădea bunicul bunicii mele, acum 15-20-30 de ani (…) Vă doresc capace în cap, sincer, pentru că se pare că asta meritați (…) bărbați, bateți-le! Dacă nu e ciorba fierbinte, sau mămăliga nu e fierbinte, bateți-le, bro, că asta merită, probabil, iertați-mă. Să ajung pe tot TikTok-ul și pe tot internetul din România…”

Derapajul lui George Burcea a fost semnalat pe rețelele de socializare de activista Alina Dumitriu, cunoscută pentru munca ei pentru persoanele seropozitive și pentru drepturile comunității LGBTQ+, care a postat mai multe capturi video cu discursul actorului și a afirmat că va face plângere penală împotriva acestuia.

Publicul din online a fost revoltat de derapajul lui George Burcea, cu atât mai mult cu cât actorul, care a fost căsătorit cu cântăreața Andreea Bălan, cu care are două fiice, și care o are acum drept parteneră de viață pe vedeta TV Viviana Sposub, a lansat recent un volum ce tratează tema violenței domestice în perioada dictaturii comuniste, inspirat de drama propriei familii, intitulat Scrisoare către Ceaușescu. Cartea, publicată la editura Hyperliteratura, a devenit un bestseller, vânzându-se în 8500 de exemplare, la doar trei săptămâni de la lansare. Directorul editurii, Andrei Ruse, a reacționat rapid pe pagina sa de Facebook, condamnând afirmațiile lui Burcea. Ulterior, editura a informat publicul că va retrage cartea de pe piață, directorul considerând că derapajul lui George Burcea este „un gest imatur și odios împotriva a fix ceea ce vrei să promovezi: lupta împotriva violenței domestice”.

„M-am crucit (nu, nu exagerez, m-am crucit de câteva ori în fața monitorului, nu e nicio scoatere din context, nu e niciun politically correctness exagerat…). Că dacă el, care a scris o carte împotriva violenței domestice și e un bărbat model (citez și sunt uluit), și este jignit că mai și gătește, atunci dacă femeilor nu le place un astfel de individ, concluzia e că le place bătaia? Nici nu mă pot coborî la nivelul la care să comentez așa ceva, pur și simplu„

La câteva ore după ce derapajul lui George Burcea a fost semnalat în social media și a revoltat publicul, actorul a revenit cu declarații. Acesta spune că nu a făcut altceva decât să contribuie „la o gândire toxică și bolnavă”, și declară că îi este rușine de gestul său, pe care îl pune pe seama unui acces de furie. „Am avut o reacție de care îmi este foarte rușine (…) Am greșit în felul în care am reacționat, dar cea mai mare greșeală este că am spus niște lucruri la furie cu care nu rezonez și care nu îmi fac deloc cinste, nici mie și niciunei femei”. Burcea a subliniat faptul că nu consideră că vreo femeie ar merita să fie agresată fizic sau verbal de partener, indiferent de situație.” și conchide că nu îi rămâne „decât să îmi cer iertare și să mă educ mai mult pe acest subiect.”

„Vreau să ajut, în niciun caz nu îmi doresc să fiu parte din problemă. Asta mi-am dorit dintotdeauna, să ajut, dar intenția nu justifică în niciun fel cuvintele pe care le-am folosit. Voi continua să lupt împotriva violenței domestice, iar cu siguranță greșeala pe care am făcut-o m-a determinat să înțeleg mai bine gravitatea acestui subiect.”

