Pedeapsa primită de George Burcea pentru consum de substanțe interzise la volan & reacția actorului

S-a aflat pedeapsa primită de George Burcea după ce a fost prins, în 2020, de oamenii legii conducând un vehicul sub influența substanțelor interzise. Actorul a testat atunci pozitiv pentru consum de cocaină, prin Drug Test, și s-a confruntat cu o serie de înfățișări în fața autorităților, dar și cu un scandal mediatic uriaș.

Acum, judecătorii au decis – pedeapsa primită de George Burcea constă într-o amendă penală în valoare de 16.000 de lei, alături de care actorul va trebui să plătească și cheltuielile de judecată, adică 2.100 de lei. De asemenea, acesta nu va mai avea voie să conducă vehicule.

După ce s-a anunțat pedeapsa primită de George Burcea, acesta a reacționat, lezat de faptul că unele publicații au vorbit despre o sancțiune ce ar fi implicat și timp petrecut în arest și dezvăluind că va contesta decizia judecătorilor.

„Am văzut știri în care se scrie că am primit acea amendă de 16.000 de lei, pe care o pot contesta în 10 zile, dar în toate articolele de presă apar cu „pușcărie, pușcărie, pușcărie”. Dacă îmi dădea doi ani cu suspendare și o amendă de, spre exemplu, 1.000 de lei, se scria că Burcea a luat pușcărie. Așa, că am primit o amendă doar, tot de pușcărie se scrie. Că dacă nu o plătesc, ajung la pușcărie. Mi-a venit sentința, am de plătit doar o amendă penală, nu scrie nimic de pușcărie (…) Se va depune contestație. Va depune probabil și Parchetul un apel, vom face și noi același lucru, apoi se va da sentința definitivă. Plătesc și 16.000 de lei, e mai bine decât să îmi fi dat doi ani cu suspendare. Rămân cu perioada de probațiune, dar asta e, voi circula cu Uber-ul, Viviana are oricum permis, mă voi descurca”, a fost reacția lui George Burcea.