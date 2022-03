Declarația cu care Antonia a surprins pe toată lumea: ”Vârsta mea biologică este de 69 de ani”. Ce a pățit vedeta

Antonia este, fără îndoială, una dintre cele mai apreciate artiste din România și se poate declara o femeie împlinită, atât pe plan profesional, cât și sentimental. De mai bine de nouă ani, Antonia are o relație cu Alex Velea, iar cei doi formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Au împreună doi băieți, pe Dominic și Akim, în vreme ce Antonia mai are o fiică, din căsătoria ei cu Vincenzo Castellano.

Antonia, care va împlini în curând 33 ani, a fost inclusă, ani la rând, în topurile celor mai frumoase femei din întreaga lume, surclasând nume cunoscute printre care Rihanna și Selena Gomez. Artista pune mare accent pe îngrijirea personală, merge frecvent la sala de fitness, dar și la medici pentru a-și face regulat analizele. De această dată, însă, rezultatele analizelor au șocat-o, așa cum chiar ea a povestit într-un interviu recent.

„Somnul nu îmi prea ajunge, dar m-am obişnuit să dorm şi mai puţin, mai ales de când am copiii, dar şi pentru că mereu eram pe drumuri, că am un program destul de încărcat. Cred că m-am şi obişnuit aşa. Încerc să am grijă la alimentaţie, fac sport, iau vitamine, mă odihnesc, stau în linişte atunci când prind momente de linişte. Dimineaţa alarma sună la ora 7, atunci se trezesc copiii şi îi pregătesc de şcoală şi grădiniţă… De curând, am făcut nişte analize şi, din cauza stresului, vârsta mea biologică este de 69 de ani. Aşa că trebuie să muncesc mult cu mine să mă echilibrez, să nu mă mai stresez, să cobor această vârstă”, a dezvăluit Antonia într-un interviu acordat okmagazine.ro.

Alex Velea și Antonia se pregătesc de nuntă

Alex Velea și Antonia s-au logodit anul trecut, iar recent cântărețul a vorbit și despre planurile pe care cei doi le fac pentru nunta lor. Invitat în cadrul emisiunii Xtra Night Show, Alex Velea a povestit despre cum își doresc să arate momentul în care cei doi se vor căsători.

Alex Velea a mărturisit că nu vrea o nuntă spectaculoasă, însă va avea aproximativ 200 de invitați, și că și-ar dori o nuntă mai neobișnuită, pe o plajă, însă exclude din discuție tradițiile și obiceiurile românești.

„Cred în uniunea asta în fața Domnului, credem în Dumnezeu amândoi și ne dorim treaba asta. Nu suntem extrem de evlavioși, fiecare cu Dumnezeul lui, nu vrem nuntă prea mare, e nasol, că nu apuci să vorbești, de fapt, cu nimeni”, a povestit Alex Velea.

Mai mult, cei doi și-au ales deja și nașii și, potrivit spuselor lui Velea, Antonia intenționează să poarte mai multe ținute speciale în ziua nunții.

Cântărețul a povestit pentru Xtra Night Show cum a pregătit momentul cererii în căsătorie. „A venit pandemia și n-am putut să o cer, am vrut prima oară să o cer când am inaugurat casa și erau toți prietenii noștri, dar eu am plecat între timp la Asia Express, dar când m-am întors a venit pandemia. După care am început să muncesc foarte mult, am scos proiectul de trapanele…”

În cele din urmă, Alex Velea și Antonia s-au logodit, iar Velea a pus la cale un moment cu adevărat special, ca să o surprindă pe partenera lui – mai exact, a chemat-o să înregistreze împreună un podcast. „Am avut grijă să duc până la cap toată treaba și am vrut să o surprind. (…) Nu se aștepta, s-a emoționat și ea, a lăcrimat, amândoi am fost emoționați, ne-am luat în brațe, ne-am pupat, ne-am jurat iubire veșnică”.

„Am fost o reală surpriză, aș fi vrut să-i zic mai multe cuvinte, dar m-am emoționant. Ea nu crede, ea credea că suntem acolo să facem doar un podcast”, a mai spus Alex Velea despre momentul cererii în căsătorie.

