Ce se întâmplă acum cu Dan Bălan, după ce rămăsese blocat la Kiev, la începutul conflictului dintre Rusia și Ucraina

Dan Bălan de la O-Zone, artistul care a fost prins de război în timp ce era în Kiev, ar fi reușit până la urmă să părăsească Ucraina pentru a-și găsi adăpost și să fie în siguranță. Cântărețul se afla la Kiev unde filma pentru Vocea Ucrainei, el fiind unul dintre membrii juriului.

Arsenie Todiraș, colegul său din fosta trupă O-Zone, a dezvăluit acum că Dan Bălan ar fi reușit între timp să iasă din Ucraina, iar acum este în siguranță.

„Nu am reușit să vorbesc cu el, dar am înțeles că este ok. Dan Bălan a reușit să plece din Ucraina, mi-a spus cineva că acum este bine”, a spus Arsenie Todiraș, în exclusivitate pentru FANATIK.