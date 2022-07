Antonia, într-o ipostază adorabilă alături de cei trei copii ai ei. Ce mesaj emoționant a transmis vedeta

Antonia este, fără îndoială, una dintre cele mai apreciate artiste din România și se poate declara o femeie împlinită, atât pe plan profesional, cât și sentimental. De mai bine de nouă ani, Antonia are o relație cu Alex Velea, iar cei doi formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Au împreună doi băieți, pe Dominic și Akim, în vreme ce Antonia mai are o fiică, din căsătoria ei cu Vincenzo Castellano.

Antonia nu dezvăluie des imagini sau clipuri cu cei trei copii ai săi, însă un video postat de un cont al fanilor i-a atras atenția. Cu această ocazie, vedeta a transmis și un mesaj emoționant subliniind cât de împlinită și fericită se simte alături de cei trei copii ai săi.

„Da, poate ai bani.

Da, poate ești celebru.

Da, poate ai primit foarte multă atenție.

Da, poate că zbori,

Dar la sfârșitul zilei… asta e definiția mea pentru a fi „bogat'!

Toate celelalte lucruri dispar și sunt lipsite de valoare… dar familia, familia este neprețuită! Incomparabil! (…)”, a scris Antonia pe Instagram.

Alex Velea și Antonia se pregătesc de nuntă

Alex Velea și Antonia s-au logodit anul trecut, iar recent cântărețul a vorbit și despre planurile pe care cei doi le fac pentru nunta lor. Invitat în cadrul emisiunii Xtra Night Show, Alex Velea a povestit despre cum își doresc să arate momentul în care cei doi se vor căsători.

Alex Velea a mărturisit că nu vrea o nuntă spectaculoasă, însă va avea aproximativ 200 de invitați, și că și-ar dori o nuntă mai neobișnuită, pe o plajă, însă exclude din discuție tradițiile și obiceiurile românești.

„Cred în uniunea asta în fața Domnului, credem în Dumnezeu amândoi și ne dorim treaba asta. Nu suntem extrem de evlavioși, fiecare cu Dumnezeul lui, nu vrem nuntă prea mare, e nasol, că nu apuci să vorbești, de fapt, cu nimeni”, a povestit Alex Velea.

Mai mult, cei doi și-au ales deja și nașii și, potrivit spuselor lui Velea, Antonia intenționează să poarte mai multe ținute speciale în ziua nunții.

Cântărețul a povestit pentru Xtra Night Show cum a pregătit momentul cererii în căsătorie. „A venit pandemia și n-am putut să o cer, am vrut prima oară să o cer când am inaugurat casa și erau toți prietenii noștri, dar eu am plecat între timp la Asia Express, dar când m-am întors a venit pandemia. După care am început să muncesc foarte mult, am scos proiectul de trapanele…”

În cele din urmă, Alex Velea și Antonia s-au logodit, iar Velea a pus la cale un moment cu adevărat special, ca să o surprindă pe partenera lui – mai exact, a chemat-o să înregistreze împreună un podcast. „Am avut grijă să duc până la cap toată treaba și am vrut să o surprind. (…) Nu se aștepta, s-a emoționat și ea, a lăcrimat, amândoi am fost emoționați, ne-am luat în brațe, ne-am pupat, ne-am jurat iubire veșnică”.

„Am fost o reală surpriză, aș fi vrut să-i zic mai multe cuvinte, dar m-am emoționant. Ea nu crede, ea credea că suntem acolo să facem doar un podcast”, a mai spus Alex Velea despre momentul cererii în căsătorie.

FOTO: Instagram

