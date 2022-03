Raluca Bădulescu, despre reproșurile care i se aduc după ce a slăbit foarte mult: „Sunt în cea mai bună perioadă a vieții mele”

Raluca Bădulescu face parte din juriul „Bravo, ai stil” încă de la prima ediție a show-ului și este una dintre cele mai apreciate prezențe de pe micul ecran, dar și pe rețelele de socializare.

Vedeta în vârstă de 47 de ani este cunoscută pentru alegerile sale de cele mai multe ori extravagante, dar în perfect acord cu personalitatea ei. Bădulescu este în prezent parte din juriul emisiunii-concurs Bravo, ai stil!, găzduită de Kanal D, iar experiența și dragostea ei pentru modă sunt vizibile cu fiecare apariție publică și cu fiecare comentariu, aceasta reușind să fie mereu echilibrată în raport cu concurentele.

Raluca Bădulescu se mândrește acum cu o siluetă de invidiat și a vorbit în numeroase ocazii despre modul în care a reușit să slăbească spectaculos, mai ales dacă luăm în considerare faptul că în urmă cu câțiva ani vedeta cântărea mult peste 100 de kilograme.

Într-un interviu recent, Raluca Bădulescu a vorbit deschis despre unele reproșuri care i se aduc după ce a slăbit atât de mult, dezvăluind și că acum are 47 de kilograme.

„Bună, mă cheamă Raluca și am 47 de kilograme. M-am cântărit ieri (n.red. – joi) și am trimis poza unor prieteni și să vezi ce mi-a zis Pungă (n.red. – Vali Pungă, tatăl fiului ei), dacă vreau să ajung precum Celine Dion. I-am zis că da, cu vocea ei și cu averea ei. Problema este că la vârsta ei, Celine Dion este un băbău nasol. Eu nu am zis că sunt Miss Universe la față, dar mai degrabă o prefer pe Donatella Versace. Averea nu mă deranjează nici a uneia, nici a celeilalte, dar între Celine Dion și Donatella Versace, vreau Donatella. Dacă am de ales”, a povestit Raluca Bădulescu pentru ego.ro .

Vedeta a mai povestit că intenționează să apeleze la ajutorul medicilor esteticieni pentru o operație de micșorare a bustului. Mai mult chiar, ea avea programată o astfel de intervenție, însă a fost nevoită să o amâne din cauza faptului că s-a îmbolnăvit grav de Covid-19.

„Să știi că voiam să-mi fac bustul mai mic, dar am avut Covid. Jur! Am făcut o variantă Delta, pentru că eu trebuia să fiu cu moț. Nu am vrut să fac un banal Omicron, trebuia să fac ceva mai dramatic, să vină cu Salvarea, să se deschidă porțile. Sincer acum. Am fost la ‘Matei Balș’ și chiar vreau să le mulțumesc pe această cale tuturor celor care s-au ocupat de mine pentru că, după 5 zile de tratament, vă jur, m-au trimis mai sănătoasă decât fusesem înainte să am Covid. Deci ‘rachetă nucleară’ sunt tratamentele, ei sunt geniali, iar medicii sunt extraordinari”, a mai povestit Raluca Bădulescu pentru sursa mai sus-menționată.