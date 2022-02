Cum a reușit Raluca Bădulescu să ajungă la 50 de kilograme: „Am ținut o dietă mai strictă în ultimul an…”

Raluca Bădulescu face parte din juriul „Bravo, ai stil” încă de la prima ediție a show-ului și este una dintre cele mai apreciate prezențe de pe micul ecran, dar și pe rețelele de socializare.

Vedeta în vârstă de 47 de ani este cunoscută pentru alegerile sale de cele mai multe ori extravagante, dar în perfect acord cu personalitatea ei. Bădulescu este în prezent parte din juriul emisiunii-concurs Bravo, ai stil!, găzduită de Kanal D, iar experiența și dragostea ei pentru modă sunt vizibile cu fiecare apariție publică și cu fiecare comentariu, aceasta reușind să fie mereu echilibrată în raport cu concurentele.

Raluca Bădulescu se mândrește acum cu o siluetă de invidiat și a vorbit în numeroase ocazii despre modul în care a reușit să slăbească spectaculos, mai ales dacă luăm în considerare faptul că în urmă cu câțiva ani vedeta cântărea mult peste 100 de kilograme.

Vedeta nu a ascuns niciodată faptul că a recurs la o operație de micșorare a stomacului pentru a reuși să slăbească inițial, însă apelează la câteva trucuri pentru a se asigura că nu va mai avea probleme cu kilogramele în plus, mai ales că nu ține o dietă strictă.

„Eu așa fac și mănânc orice, dar în cantități mici. Ideea e să nu mărești cantitatea pe care o mănânci. Acum mănânc orice, pentru că sunt pofticioasă. Nu țin regim special, dar mănânc o gură de ciocolată în fiecare zi, mănânc și fast-food din când în când, dar în cantități mici. Poți lua o gură dintr-o porție de paste. Vrei să mănânci paste? Mănâncă două furculițe, dar atât. Peste 2 ore mai mănânci două furculițe. Seara poți mânca o felie de pizza. O felie, nu o pizza întreagă”, a mărturisit Raluca Bădulescu.

Într-un interviu recent acordat publicației VIVA!, Raluca Bădulescu a vorbit pe larg despre dieta pe care o urmează, mândrindu-se acum cu o siluetă la care multe femei visează. Mai exact, vedeta are 50 de kilograme la o înălțime de 1.72.

„Am aproximativ 50 de kilograme la 1,72 m înălțime și sunt fericită de acest lucru. Sunt într-o stare de sănătate foarte bună, am grijă să iau vitamine, să mănânc ceea ce trebuie, în măsura în care se poate să am un regim de viață sănătos și echilibrat. Mă simt foarte bine. Cei care mă cunosc și sunt zi de zi alături de mine știu că am grijă de mine și de sănătatea mea. Nimeni nu este îngrijorat pentru că mi s-ar putea întâmpla ceva. Forma aceasta fizică îmi dă și o energie fantastică. Mă simt extraordinar de bine în pielea mea și cred că acest lucru se și vede”, a spus Raluca Bădulescu pentru sursa citată.

„Sunt acum mai slabă decât am fost vreodată, am ținut o dietă mai strictă în ultimul an și mă bucur că se văd rezultatele, pentru că, după o anumită vârstă, este mai greu să îți revii la această formă. Sper să rămân așa mult timp de acum încolo”, a mai spus vedeta.

Foto: Instagram

