Dan Negru, primele declarații despre plecarea de la Antena 1 după 22 de ani

În urmă cu o zi, Paginademedia.ro dezvăluia pe surse faptul că Dan Negru pleacă de la Antena 1 după 22 de ani și că a semnat un contract cu un alt post de televiziune, și anume Kanal D. Prezentatorul și realizatorul TV a fost contactat de către publicația menționată anterior și nu a comentat informația.

Însă, marți, 25 ianuarie, Kanal D a confirmat că Dan Negru se alătură postului de televiziune.

Dan Negru a făcut mai multe declarații despre faptul că este noua vedetă a postului de televiziune Kanal D.

„Pasiunile fac viața frumoasă. Am avut șansa ca profesia mea să-mi fie și pasiune și-n drumurile mele am întâlnit oameni cu aceleași aspirații. Când am intrat în studiourile Kanal D am găsit oameni la fel de pasionați și am reîntâlnit colegi cu care am construit mari succese de-a lungul anilor; îi cunosc de o viață și ne leagă aceeași dorință, aceea de a face televiziune. Și cum o călătorie se măsoară cel mai bine în prieteni, vă propunem să ne împrietenim în călătoria asta. Și vă garantăm că va fi una grozavă!”, a spus Dan Negru, transmite Kanal D.