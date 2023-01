Prima echipă eliminată de la America Express: „Noi plecăm de-aici cu capul sus!”

America Express – Drumul Aurului, cel mai așteptat reality show al momentului, a început din 15 ianuarie, la Antena 1. La fel ca până acum, emisiunea este difuzată de duminică până miercuri, duminica de la ora 20.00, iar de luni până miercuri de la ora 20.30 și stabilește recorduri de audiență.

După 4 sezoane în care au străbătut Asia în lung și-n lat, sezonul 5 schimbă continentul și se mută în America. Drumul Aurului va duce cele 9 perechi de vedete prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o rută ce cumulează peste 7000 de kilometri. După varianta italiană, Antena 1 este a doua televiziune din lume care pornește pe acest traseu.

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din mediul on-line, și mama ei, Mihaela sunt vedetele care au pornit pe Drumul Aurului în competiția pentru mult râvnitul titlu de câștigător al celui mai spectaculos reality show din România.

Cursa pentru ultima șansă din a doua etapă a adus și prima eliminare de la America Express. În ediția din 25 ianuarie, trei echipe au luptat pentru a rămâne în competiție, dar, pentru cea de pe ultimul loc, totemul a fost roșu, ceea ce a dus la eliminarea din emisiune.

Jean și Dinu, Ovidiu și Joaquin și Larisa și Diana au format cele trei echipe ce au participat la cursa pentru ultima șansă din a doua etapă de la America Express – Drumul Aurului. Prima echipă care s-a salvat a fost cea formată din frații Gavril, urmată de Ovidiu și Joaquin, care au sosit pe locul doi, iar pe ultimul loc s-au situat gimnastele.

„Mă uit la tatuajul Larisei și văd ceea ce ne-au demonstrat în fiecare secundă până acum: că sunt neînfricate, înțelepte. Putem fi mândre de ele, așa cum este o țară întreagă”, a spus Irina Fodor, înainte de a deschide cutia cu totemul care, de data aceasta, a avut culoarea roșie, ceea ce a însemnat eliminarea din competiție.

Eliminarea gimnastelor a venit ca o mare surpriză atât pentru ele, cât și pentru celelalte echipe concurente.

După difuzarea episodului, Larisa Iordache și Diana Bulimar au transmis și câteva mesaje prin intermediul rețelelor de socializare.

„Viața îți oferă experiențe încununate de glorie sau nu, însă este important să ai prilejul de a învăța ceva! Am trăit momente și stări exact ca într-un carusel. Am alergat, am plâns și am râs, însă am realizat că poți face față și acelor lucruri cărora nu credeam că pot să mă descurc o secundă. Cam atât de aici din @americaexpressromania pentru noi, daaaar rămânem alături de concurenții ce au rămas în acest show plin de surprize!!!”, a declarat Larisa Iordache.