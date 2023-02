Alina Eremia, dezvăluiri despre relația cu Edi Barbu: „S-a transformat rapid în iubire”

Alina Eremia este deschisă atunci când vine vorba despre viața personală și împărtășește cu fanii săi detalii inedite. Vedeta este printre cele mai apreciate și admirate artiste din România, care se bucură de un succes răsunător și proiecte de amploare. De asemenea, cântăreața trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Edi Barbu , care îi este alături de câțiva ani.

Alina Eremia și Edi Barbu formează un cuplu de aproximativ 7 ani, iar de-a lungul timpului s-au confruntat cu fel și fel de situații. Cei doi au învățat să comunice foarte bine și să găsească împreună soluții pentru problemele pe care le întâmpină. Într-un interviu pentru Unica.ro, artista a oferit detalii inedite despre relația dintre ea și iubitul ei.

„Cred că cele mai plăcute surprize sunt atunci când cel de lângă tine te iubește și îți arată că te înțelege și te sprijină. Lucrurile s-au înfiripat frumos și firesc. Ne-am îndrăgostit suflestește, fizic și mental și îndrăgosteala asta s-a transformat rapid în iubire”, a spus Alina Eremia.

În cadrul aceluiași interviu, artista a dezvăluit că își dorește foarte mult să devină mamă și să aibă propria familie. Alina Eremia a precizat că are un simț matern foarte dezvoltat și așteaptă momentul potrivit, fără să grăbească lucrurile.

„Vreau să devin mamă, am instinct matern foarte dezvoltat, dar când, doar Dumnezeu știe.”



În ceea ce privește anul 2023, Alina Eremia a precizat că are câteva obiective pe listă și își dorește ca acesta să fie un an al evoluției pe toate planurile. Cântăreața are aspirații mari, iar în timp a învățat să pună mai mult accent pe proces și pe răbdare.

„Simt că 2023 are o vibrație bună și îmi doresc să fie marcat de evoluție pe toate planurile. Aspirațiile sunt mari, dar am învățat să pun mai mult accent pe proces și în același timp, să nu-mi fie frică să abordez lucrurile diferit. Sunt atât de multe lucruri pe care le descoperi la tine și e bine să le observi și să le integrezi”, a declarat Alina Eremia.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro