Greșeli pe care le faci tu în cuplu și care în timp pot distruge relația

Aceste greșeli pe care le faci (cu intenție sau fără) pot altera iremediabil relația de cuplu. Despre unele chiar crezi că sunt un lucru bun.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Greșeli pe care le faci tu în cuplu și care în timp pot distruge relația

Cine nu face greșeli în cuplu? Doar că din păcate unele lecții nu le învățăm niciodată sau abia când e prea târziu și relația nu mai poate fi salvată. Sigur, aceste lecții pot fi folosite în viitor, când intri din nou în cuplu, asumată, știind că vrei să construiești ceva serios. Tu cât de conștientă ești de comportamentele tale disfuncționale care în final îți aduc doar suferință?

Îndreptățirea

Este sănătos să ai standarde legate de cum ai vrea să fii tratată, cu respect, iubire, să fii ascultată, înțeleasă, acceptată, încurajată. Însă când standardele te urcă pe piedestal discutăm despre îndreptățire. Ți se cuvine să primești toate acestea, iar de oferit în schimb… prea puțin. Nu există eu îți dau – tu îmi dai, ci mai degrabă eu iau și punct.

Nu ești deschisă spre evoluție

Poate fi vorba despre un nou hobby în doi, o modalitate diferită de petrecere a timpului liber decât ce faceți uzual, o altă casă mai mare, extinderea orizontului cultural… Orice ar presupune ieșirea din zona de confort sau din rigorile obișnuinței. Nu ești dispusă să îți asumi riscuri (raționale) care pot duce la creștere și te complaci într-o rutină care nu ar mai fi cea legată de siguranță, apartenență.

Concentrarea pe viitor

Mintea ta se duce numai către diverse planuri și ca atare nu mai ești conectată la prezent. Ai putea spune că nici nu trăiești în prezent, ci mai degrabă într-un viitor pe care te lupți să îl faci să se întâmple și în legătură cu care pui presiune pe tine și pe partener. Nimic nu e suficient și indiferent ce realizare ai nu te bucuri de ea, deoarece ești prea concentrată pe următoarele etape pe care ți-ai impus să le parcurgeți.

Nu mai ești tu

Nu mai ești persoana de care m-am îndrăgostit e un refren destul de frecvent întâlnit. Oare ai pus accentul doar pe anumite aspecte ale vieții tale? Ai uitat de nevoile tale și te-ai sacrificat cu totul? Porți diferite măști prin care încerci să pari ceea ce nu ești și rezultatul este unul nenatural, superficial?

Vrei să îl schimbi

Atunci când cunoști pe cineva pui în balanță calitățile și defectele lui, iar cele din urmă e indicat să nu le depășească pe primele și să nu fie atât de deranjante încât să nu poți trăi cu ele. Doar că uneori indiferent câte semnale de alarmă ar fi alegi să nu le vezi, să nu le iei în seamă încercând ulterior să transformi bărbatul de lângă tine. Nu este așa cum îți place, dar te străduiești din răsputeri să îl aduci la acea formă dezirabilă.

Te răzbuni

Din dorința de a păstra pacea și liniștea în cuplu nu ceri ce ai nevoie, nu pui limite când ceva nu este în regulă pentru tine. Ai găsit o cale pentru un aparent echilibru exterior, dar care te macină pe interior. La polul opus, să îi plătești partenerului ori de câte ori te simți rănită, să te răzbuni, va măcina relația chiar dacă la prima vedere tu te vei simți bine pentru că l-ai făcut și tu să sufere.

Citește și:
Te simți blocată și nu poți uita un fost partener? Ce ai de făcut

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Să te îndrăgostești de cineva deși tu ai deja un partener de cuplu? Ce favorizează aceste noi sentimente
Lifestyle
Să te îndrăgostești de cineva deși tu ai deja un partener de cuplu? Ce favorizează aceste noi sentimente
Partenerul și prietena cea mai bună sunt în conflict? Ce să faci în această situație delicată
Lifestyle
Partenerul și prietena cea mai bună sunt în conflict? Ce să faci în această situație delicată
Ce seriale și filme merită să urmărești pe HBO Max în luna septembrie 2026
Lifestyle
Ce seriale și filme merită să urmărești pe HBO Max în luna septembrie 2026
Ecaterina Aguiar-Lucander: "Arta este o sursă primară"
Lifestyle
Ecaterina Aguiar-Lucander: "Arta este o sursă primară"
Românca Alina Șerban, prima regizoare de etnie romă selecționată la Festivalul de la Veneția de-a lungul celor 83 de ediții
Lifestyle
Românca Alina Șerban, prima regizoare de etnie romă selecționată la Festivalul de la Veneția de-a lungul celor 83 de ediții
Ai anxietate? Cum îi ceri partenerului să te ajute, dar de fapt întreții problema
Lifestyle
Ai anxietate? Cum îi ceri partenerului să te ajute, dar de fapt întreții problema
Publicitate
Gata cu vacanța, începe haosul! Ce îi sperie cel mai mult pe părinții români la începutul școlii
Gata cu vacanța, începe haosul! Ce îi sperie cel mai mult pe părinții români la începutul școlii
Ce cadouri a primit Bebeto la împlinirea vârstei de 18 ani. Anamaria Prodan: „Așa își va începe Laurențiu jr viața, fără grija zilei de mâine”
Ce cadouri a primit Bebeto la împlinirea vârstei de 18 ani. Anamaria Prodan: „Așa își va începe Laurențiu jr viața, fără grija zilei de mâine”
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Antena 1
Insula Iubirii, 4 septembrie 2026. Reacțiile concurenților la vederea ispitelor feminine: gesturile care au spus totul
Insula Iubirii, 4 septembrie 2026. Reacțiile concurenților la vederea ispitelor feminine: gesturile care au spus totul
Insula Iubirii, 4 septembrie 2026. Lorenzo rupe tăcerea despre iubita lui dominatoare. Ce bănuiește, de fapt: „Vreau să cred că..”
Insula Iubirii, 4 septembrie 2026. Lorenzo rupe tăcerea despre iubita lui dominatoare. Ce bănuiește, de fapt: „Vreau să cred că..”
Remi, prima reacție după difuzarea primului episod din Insula Iubirii X. Ce le-a transmis celor care îl critică
Remi, prima reacție după difuzarea primului episod din Insula Iubirii X. Ce le-a transmis celor care îl critică
Gabriella Barbu, dezvăluiri după filmările pentru Insula Iubirii. Ce a surprins-o la bărbații români: „Sunt foarte geloși”
Gabriella Barbu, dezvăluiri după filmările pentru Insula Iubirii. Ce a surprins-o la bărbații români: „Sunt foarte geloși”
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Se iubesc și nu se mai ascund! Ea are 60 de ani, el... nici 40! Toți românii o știu de la TV, dar am aflat și cine e iubitul ei tinerel!
Se iubesc și nu se mai ascund! Ea are 60 de ani, el... nici 40! Toți românii o știu de la TV, dar am aflat și cine e iubitul ei tinerel!
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Îndrăgita actriță și soția ei au sărbătorit 22 de ani de iubire. Cum s-a transformat prietenia dintre cele două femei într-o dragoste profundă
“Nu mă așteptam să mă îndrăgostesc de o femeie”. Îndrăgita actriță și soția ei au sărbătorit 22 de ani de iubire. Cum s-a transformat prietenia dintre cele două femei într-o dragoste profundă
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Actori care au fost distribuiți în filme și seriale la cererea fanilor
Actori care au fost distribuiți în filme și seriale la cererea fanilor
Lifestyle

Fanii au contribuit la alegerea acestor actori în filme și seriale cunoscute.

+ Mai multe
Patosfera în turneu: București și Craiova – Festivalul Connect
Patosfera în turneu: București și Craiova – Festivalul Connect
Lifestyle

Spectacolul de dans contemporan și performance Patosfera pornește în această toamnă în turneu prin cinci orașe și face o primă oprire pe 7 septembrie, ora 19.30, la Centrul Național al Dansului București (CNDB), unde Patosfera revine, de fapt, acasă. Cea de-a doua reprezentație e găzduită de Teatrul Național "Marin Sorescu" Craiova și are loc pe 9 septembrie, de la 20.00.

+ Mai multe
Film Performance pentru prima dată în România: F-SIDES Film RemiX aduce colectiva tanzaniană Ajabu Ajabu la București
Film Performance pentru prima dată în România: F-SIDES Film RemiX aduce colectiva tanzaniană Ajabu Ajabu la București
Lifestyle

F-SIDES lansează programul Film RemiX: laborator de interacțiune cu filmul cu o săptămână de evenimente organizate împreună cu Ajabu Ajabu, o colectivă din Tanzania care folosește video jockeying și arta performativă pentru a accesibiliza experiențe cinematografice în comunitățile lor și a promova filmele independente.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC