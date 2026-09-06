Greșeli pe care le faci tu în cuplu și care în timp pot distruge relația

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Cine nu face greșeli în cuplu? Doar că din păcate unele lecții nu le învățăm niciodată sau abia când e prea târziu și relația nu mai poate fi salvată. Sigur, aceste lecții pot fi folosite în viitor, când intri din nou în cuplu, asumată, știind că vrei să construiești ceva serios. Tu cât de conștientă ești de comportamentele tale disfuncționale care în final îți aduc doar suferință?

Îndreptățirea

Este sănătos să ai standarde legate de cum ai vrea să fii tratată, cu respect, iubire, să fii ascultată, înțeleasă, acceptată, încurajată. Însă când standardele te urcă pe piedestal discutăm despre îndreptățire. Ți se cuvine să primești toate acestea, iar de oferit în schimb… prea puțin. Nu există eu îți dau – tu îmi dai, ci mai degrabă eu iau și punct.

Nu ești deschisă spre evoluție

Poate fi vorba despre un nou hobby în doi, o modalitate diferită de petrecere a timpului liber decât ce faceți uzual, o altă casă mai mare, extinderea orizontului cultural… Orice ar presupune ieșirea din zona de confort sau din rigorile obișnuinței. Nu ești dispusă să îți asumi riscuri (raționale) care pot duce la creștere și te complaci într-o rutină care nu ar mai fi cea legată de siguranță, apartenență.

Concentrarea pe viitor

Mintea ta se duce numai către diverse planuri și ca atare nu mai ești conectată la prezent. Ai putea spune că nici nu trăiești în prezent, ci mai degrabă într-un viitor pe care te lupți să îl faci să se întâmple și în legătură cu care pui presiune pe tine și pe partener. Nimic nu e suficient și indiferent ce realizare ai nu te bucuri de ea, deoarece ești prea concentrată pe următoarele etape pe care ți-ai impus să le parcurgeți.

Nu mai ești tu

Nu mai ești persoana de care m-am îndrăgostit e un refren destul de frecvent întâlnit. Oare ai pus accentul doar pe anumite aspecte ale vieții tale? Ai uitat de nevoile tale și te-ai sacrificat cu totul? Porți diferite măști prin care încerci să pari ceea ce nu ești și rezultatul este unul nenatural, superficial?

Vrei să îl schimbi

Atunci când cunoști pe cineva pui în balanță calitățile și defectele lui, iar cele din urmă e indicat să nu le depășească pe primele și să nu fie atât de deranjante încât să nu poți trăi cu ele. Doar că uneori indiferent câte semnale de alarmă ar fi alegi să nu le vezi, să nu le iei în seamă încercând ulterior să transformi bărbatul de lângă tine. Nu este așa cum îți place, dar te străduiești din răsputeri să îl aduci la acea formă dezirabilă.

Te răzbuni

Din dorința de a păstra pacea și liniștea în cuplu nu ceri ce ai nevoie, nu pui limite când ceva nu este în regulă pentru tine. Ai găsit o cale pentru un aparent echilibru exterior, dar care te macină pe interior. La polul opus, să îi plătești partenerului ori de câte ori te simți rănită, să te răzbuni, va măcina relația chiar dacă la prima vedere tu te vei simți bine pentru că l-ai făcut și tu să sufere.

Foto: PR

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