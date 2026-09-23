Noi detalii despre emisiunea pe care Pepe o va prezenta la Kanal D. Cum se numește show-ul și despre ce este vorba: „Are probe inedite”

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Pepe, pe numele său complet Ionuț Nicolae Pascu, a luat prin surprindere pe toată lumea cu anunțul că începe un nou capitol profesional la Kanal D. Din 2022, artistul prezenta emisiunea „Te cunosc de undeva!” la Antena 1 alături de Alina Pușcaș. La același post de televiziune, Pepe a mai fost prezentatorul show-ului „Splash! Vedete la apă” și a fost în juriul emisiunii de talente „Next Star.”

Ce emisiune va prezenta Pepe la Kanal D

Pepe este foarte bucuros de noua lui colaborare profesională cu postul Kanal D. Artistului îi expirase contractul pe care îl avea cu Antena 1, iar între timp a apărut această oportunitate, pe care a acceptat-o cu brațele deschise.

Pepe a dezvăluit că a fost susținut de colegii săi de la Antena 1 în acest capitol pe care îl începe la Kanal D. De asemenea, Alina Pușcaș, alături de care a prezentat emisiunea „Te cunosc de undeva!”, a avut deja o reacție publică în ceea ce privește plecarea artistului de la Antena 1.

Acum, au apărut primele detalii despre emisiunea pe care o va prezenta Pepe la Kanal D, numele show-ului, dar și despre formatul cu care artistul speră să cucerească publicul.

Mai exact, emisiunea se va numi „Hai că poți” și va avea ca protagoniști mai multe cupluri, care trebuie să treacă prin mai multe probe inedite

„‘Hai că poţi!’ este primul meu proiect în familia Kanal D şi un format care mi-a plăcut mult încă de la primele imagini vizionate. Este despre cupluri, are probe inedite, care scot la iveală tot felul de lucruri despre parteneri, e plin de situaţii amuzante, un show care îi va face pe oameni să se simtă bine, sa râdă, sa se relaxeze, să uite de grijile zilnice. Transmite încă din titlu un mesaj optimist. Nu există lucruri imposibile! Există lucruri pe care îți dorești să le faci și pe care le poți face dacă ești susținut de persoana potrivită. Îi înţeleg pe concurenți, ştiu cum e cu iubirea, dar şi cu provocările! Abia aştept să transmit celor din faţa micilor ecrane energia, bucuria, umorul, tot ceea ce se întâmplă şi se simte în platoul emisiunii”, a spus Pepe, prezentatorul show-ului pentru Wowbiz.

Show-ul este realizat după formatul original internaţional „My Man Can”, care pune cuplurile față în față cu numeroase provocări. Patru cupluri se duelează contracronometru în fiecare editie a show-ului pentru marele premiu de 25.000 de lei.

Alina Pușcaș, prima reacție după plecarea lui Pepe

Alina a mărturisit că și-ar fi dorit ca Pepe să rămână alături de ea până la finalul proiectului, însă consideră că schimbarea poate fi una benefică pentru colegul său. Prezentatoarea a vorbit cu apreciere despre anii în care au lucrat împreună și despre relația de prietenie dintre ei.

„Hello! Oficial, azi am aflat că dragul meu coleg Pepe m-a părăsit. Ne-a părăsit, m-a părăsit și pe mine și ‘Te Cunosc de Undeva!’, din păcate. Dar, chiar dacă, să zic așa, sunt un pic supărată pe el, în sensul că mi-aș fi dorit să continuăm împreună, să ducem până la capăt proiectul ‘Te Cunosc de Undeva!’, sunt convinsă că pentru el alegerea pe care a făcut-o este una pozitivă. Exact cum ziceam, mi-aș fi dorit în continuare să duc până la capăt proiectul, pentru că este un coleg… a fost și este un coleg extrem de generos și extrem de plăcut, simpatic, glumeț, extrem de talentat. Chiar îi doresc tot binele din lume. Sper să se descurce foarte bine în noua calitate, la postul pe care l-a ales”, a transmis Alina Pușcaș.

Alina Pușcaș speră să lucreze din nou cu Pepe

Dincolo de colaborarea de pe micul ecran, cei doi au construit o relație apropiată în cei aproximativ 15 ani de când se cunosc. Alina i-a transmis lui Pepe că îi este recunoscătoare pentru prietenia și sprijinul oferit de-a lungul timpului și nu exclude o viitoare colaborare.

„Pepe, ești în sufletul meu oriunde ai fi tu și chiar, chiar îmi doresc ca, la un moment dat, cine știe cum, să lucrăm din nou împreună. Sunt așa, un pic melancolică. Te pup, Pepe! Îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine în toți anii ăștia. Ne cunoaștem de vreo 15 ani, cred”, a mai spus prezentatoarea.

La final, Alina a schimbat registrul și a făcut haz de situație, lăsând să se înțeleagă că plecarea lui Pepe ridică acum o întrebare importantă și pentru ea: cine îi va fi alături în următorul sezon al emisiunii „Te Cunosc de Undeva!”.

„Ok, ok, am înțeles. A plecat, foarte bine, dacă așa a vrut el! Dar eu, până la urmă, cu cine prezint? Pe mine asta mă interesează acum! Lasă-l pe el!”, a încheiat Alina Pușcaș.

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Foto: Instagram

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