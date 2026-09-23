Cauza morții actriței Hayden Panettiere a fost dezvăluită oficial. Ce s-a descoperit în urma autopsiei

Autoritățile au stabilit cauza oficială a morții actriței Hayden Panettiere. Vedeta din Heroes și Nashville s-a stins din viață pe 16 august 2026, la vârsta de 36 de ani. Ce detalii au ieșit la iveală în urma autopsiei?

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  de  ELLE.ro
Cauza morții actriței Hayden Panettiere a fost dezvăluită oficial. Ce s-a descoperit în urma autopsiei

Hayden Panettiere a murit pe 16 august la vârsta de 36 de ani. Actrița a fost găsită inconștientă într-o reședință din Greenville, Carolina de Sud, în care se afla temporar. În jurul orei 13:51, s-a primit un apel la 911 cu privire la un stop cardiac raportat. În ciuda eforturilor depuse de paramedici, care i-au acordat acesteia asistența cardiacă avansată și au încercat să o resusciteze, Hayden Panettiere a fost declarată decedată la ora 14:32. Actrița se afla în respectiva locuință împreună cu iubitul ei, Brian Hickerson, și fratele acestuia, Zach Hickerson. 

Cauza morții actriței Hayden Panettiere

Medicii legiști din Carolina de Sud au transmis oficial care a fost cauza morții actriței Hayden Panettiere. Conform Biroului medicului legist din Greenville, decesul vedetei a fost accidental și s-a produs din cauza efectelor toxice ale fentanilului și ale altor substanțe, mai exact 4-ANPP, alprazolamului, metocarbamolului și quetiapinei.

În declarația oficială a medicului legist, se adaugă faptul că „nu există semne de traumă” și că „modul de deces a fost stabilit ca fiind accidental”, scrie The Guardian. 

Departamentul de poliție din Greenville a confirmat separat că nu au fost suspectate acte de violență.

„Ancheta preliminară nu a indicat niciun semn de acte de violență sau circumstanțe suspecte.”

Fentanilul este un opioid sintetic puternic, 4-ANPP este un intermediar chimic utilizat pentru fabricarea ilegală de fentanil, iar Alprazolam este o benzodiazepină cunoscută sub numele său comercial Xanax. Metocarbamolul este un relaxant muscular eliberat pe bază de rețetă, iar Quetiapina este un medicament antipsihotic utilizat pentru tratarea schizofreniei, tulburării bipolare și tulburării depresive majore, potrivit Variety. 

De-a lungul timpului, Hayden Panettiere a vorbit cu sinceritate despre propriile sale bătălii cu abuzul de alcool și substanțe. 

Hayden Panettiere: Carieră și viața personală

Cariera profesională a lui Panettiere în actorie a început în 1994, când a fost distribuită în telenovela ABC One Life to Live.

Și-a continuat activitatea în lumea telenovelelor în 1996, jucând în Guiding Light, de la CBS, și a revenit ulterior în serial, unde a jucat din 1997 până în 2000.

Vedeta și-a făcut debutul în cinematografie la vârsta de 9 ani, în calitate de naratoare și voce a Prințesei Dot din filmul Pixar A Bugs Life (1996), înainte de a obține unul dintre cele mai cunoscute roluri ale sale: fiica tânără, pasionată de fotbal, a antrenorului secund Bill Yoast, interpretat de Will Patton, în filmul biografic Remember the Titans (2000).

Cariera lui Panettiere a continuat cu diverse proiecte de televiziune, printre care Ally McBeal și Malcolm in the Middle, precum și cu filme precum Tiger Cruise (2004) și Ice Princess (2005).

În 2006, Panettiere a obținut unul dintre rolurile principale din serialul NBC Heroes, interpretând o majoretă de liceu cu puteri de autovindecare. Rolul a propulsat-o pe actriță spre faima internațională.

După finalul serialului Heroes, în 2010, Hayden Panettiere a jucat în Scream 4 (2011), iar ulterior și-a reluat rolul îndrăgit de fani în Scream 6, lansat în 2023.

Din 2012 până în 2018, Hayden Panettiere a jucat alături de Connie Britton în toate cele șase sezoane ale serialului dramatic muzical Nashville, difuzat de ABC.

Revenirea lui Panettiere în actorie a avut loc ani mai târziu, prin Scream 6, iar proiectele ulterioare au inclus Amber Alert (2024) și A Breed Apart (2025). Ultimul ei rol într-un film, Sleepwalker, a ajuns în cinematografe în ianuarie.

Panettiere a lansat, de asemenea, muzică de-a lungul carierei sale în industria divertismentului.

În viața personală, Hayden Panettiere a devenit mamă în decembrie 2014, când ea și logodnicul ei de atunci, Wladimir Klitschko, au devenit părinții unei fiice, Kaya Evdokia Klitschko. În 2018 s-au despărțit, iar fostul campion mondial la box a primit custodia deplină a fiicei lor.

Actrița a vorbit despre această decizie în cadrul unui episod din luna mai al podcastului lui Jay Shetty, On Purpose, negând afirmațiile „sfâșietoare” potrivit cărora „a renunțat” la Kaya. (La momentul schimbării custodiei, Panettiere urma un tratament pentru alcoolism, abuz de substanțe și depresie postnatală.)

Deși Kaya locuiește în continuare în Europa alături de Klitschko, Panettiere a păstrat legătura în mod regulat cu fiica sa înainte de moarte.

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Foto: Getty Images

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