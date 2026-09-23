Anatomia unui icon: Ce poți învăța de la Ágatha Ruiz de la Prada despre construcția unui brand

A te remarca și a deveni cu adevărat inconfundabil este o artă stăpânită de foarte puțini. În timp ce sute de branduri se luptă să se conformeze tendințelor trecătoare, Ágatha Ruiz de la Prada a construit un imperiu făcând exact opusul: dărâmând regulile minimalismului pentru a crea un univers atât de distinct încât nu are nevoie de logo pentru a fi recunoscut instantaneu.
Acum, Ágatha Ruiz de la Prada coordonează un certificat exclusiv de Business și Branding în cadrul ELLE Education by Mindway. În cadrul acestuia, ea dezvăluie cum a construit o identitate vizuală atât de unică și analizează anatomia strategică a brandurilor iconice, recognoscibile și profitabile, oferindu-ți instrumentele esențiale pentru succes.
Este vorba doar despre excentricitate și culoare sau avem în față una dintre cele mai strălucite strategii de branding din moda contemporană? Iată câteva dintre mutările de maestru din spatele abordării sale emblematice:
Succesul brandurilor precum Ágatha Ruiz de la Prada demonstrează că strategia de business și direcția creativă trebuie să funcționeze într-o armonie perfectă. Pentru a construi proiecte capabile să prospere pe piața de astăzi, cunoștințele academice trebuie combinate cu imersiunea directă în industrie.
Ești pregătit/ă să îți coordonezi propriul proiect și să creezi o identitate vizuală cu impact puternic?
Învață direct de la liderii industriei. În cadrul Certificatului de Business și Branding, creatoarea Ágatha Ruiz de la Prada, alături de Francisco López Navarrete, CEO și Președinte al ELLE Education & Mindway, te vor ghida pas cu pas pentru a stăpâni managementul de brand, poziționarea și designul strategic.
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