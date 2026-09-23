Anatomia unui icon: Ce poți învăța de la Ágatha Ruiz de la Prada despre construcția unui brand

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  de  ELLE.ro
Anatomia unui icon: Ce poți învăța de la Ágatha Ruiz de la Prada despre construcția unui brand

A te remarca și a deveni cu adevărat inconfundabil este o artă stăpânită de foarte puțini. În timp ce sute de branduri se luptă să se conformeze tendințelor trecătoare, Ágatha Ruiz de la Prada a construit un imperiu făcând exact opusul: dărâmând regulile minimalismului pentru a crea un univers atât de distinct încât nu are nevoie de logo pentru a fi recunoscut instantaneu.

Acum, Ágatha Ruiz de la Prada coordonează un certificat exclusiv de Business și Branding în cadrul ELLE Education by Mindway. În cadrul acestuia, ea dezvăluie cum a construit o identitate vizuală atât de unică și analizează anatomia strategică a brandurilor iconice, recognoscibile și profitabile, oferindu-ți instrumentele esențiale pentru succes.

Este vorba doar despre excentricitate și culoare sau avem în față una dintre cele mai strălucite strategii de branding din moda contemporană? Iată câteva dintre mutările de maestru din spatele abordării sale emblematice:

  • ADN-ul ca activ necorporal: Multe branduri își schimbă constant identitatea vizuală pentru a urmări tendințele de pe rețelele sociale. Ágatha a înțeles din prima zi că consecvența construiește autoritate. Cu inimile, stelele, culorile primare și siluetele sale naive definitorii, codul ei vizual este imediat recognoscibil. A avea o identitate puternică nu înseamnă să ignori tendințele, ci să te adaptezi la ele fără a uita vreodată cine ești sau de unde a pornit brandul tău.
  • De pe podium pe piața de masă: Ágatha Ruiz de la Prada este mult mai mult decât o casă de modă; este o identitate vizuală puternică aplicată în peste 50 de categorii de produse. De la lenjerii de pat, ceramică și papetărie, până la căști de motocicletă și ambalaje de cafea, brandul demonstrează că un concept creativ puternic se poate transpune impecabil pe orice suport imaginabil.
  • Colaborări disruptive și impact în cultura pop: Departe de a se limita la formatele tradiționale de prezentare pe podium, casa se reinventează continuu prin alianțe strategice neașteptate. Aceste parteneriate inter-industriale generează expunere media organică și titluri virale, demonstrând totodată capacitatea brandului de a depăși limitele și de a atrage noi publicuri fără a-și pierde identitatea centrală.
  • Consecvență de neclintit: A rămâne fidel unei premise atât de îndrăznețe timp de peste patru decenii necesită un curaj strategic extraordinar. Confruntat cu presiunea pieței de a adopta un stil mai temperat, brandul a ales să își apere personalitatea cu orice preț. Această autenticitate radicală a transformat-o pe creatoare într-o figură a culturii pop și a transformat brandul într-un icon atemporal.
La foto sale en la revista Panorama Panadero en enero de 1993. Podría ser de JL Pujol.

Succesul brandurilor precum Ágatha Ruiz de la Prada demonstrează că strategia de business și direcția creativă trebuie să funcționeze într-o armonie perfectă. Pentru a construi proiecte capabile să prospere pe piața de astăzi, cunoștințele academice trebuie combinate cu imersiunea directă în industrie.

Ești pregătit/ă să îți coordonezi propriul proiect și să creezi o identitate vizuală cu impact puternic?

Învață direct de la liderii industriei. În cadrul Certificatului de Business și Branding, creatoarea Ágatha Ruiz de la Prada, alături de Francisco López Navarrete, CEO și Președinte al ELLE Education & Mindway, te vor ghida pas cu pas pentru a stăpâni managementul de brand, poziționarea și designul strategic.

Descoperă programul ideal pentru cariera ta aici.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Înțelepciunea conflictului, de Magor Csibi și Raluca Anton (fragment)
Lifestyle
Înțelepciunea conflictului, de Magor Csibi și Raluca Anton (fragment)
Acces real, modă reală: În culisele prezentărilor exclusive ale studenților ELLE Education – Experiențe
Lifestyle
Acces real, modă reală: În culisele prezentărilor exclusive ale studenților ELLE Education – Experiențe
10 filme care au spulberat așteptările publicului și au nemulțumit profund
Lifestyle
10 filme care au spulberat așteptările publicului și au nemulțumit profund
Ești la început de relație și afli că partenerul refuză să aibă vreo legătură cu familia lui? Când (nu) este un semnal de alarmă
Lifestyle
Ești la început de relație și afli că partenerul refuză să aibă vreo legătură cu familia lui? Când (nu) este un semnal de alarmă
Mișcări neautorizate: despre corpuri, tehnologie și infrastructuri ale speranței
Lifestyle
Mișcări neautorizate: despre corpuri, tehnologie și infrastructuri ale speranței
10 actori care au intrat în istoria cinematografiei cu rolurile lor de debut
Lifestyle
10 actori care au intrat în istoria cinematografiei cu rolurile lor de debut
Publicitate
Nicușor Dan a sărutat-o pe Mirabela Grădinaru pe aeroport și a postat imaginile pe TikTok. Șeful statului este în SUA, la Adunarea Generală a ONU
Nicușor Dan a sărutat-o pe Mirabela Grădinaru pe aeroport și a postat imaginile pe TikTok. Șeful statului este în SUA, la Adunarea Generală a ONU
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Transformarea Claudiei Ion de la Insula Iubirii. Imagini cu iubita lui Mocăniță de când a împlinit 18 ani
Transformarea Claudiei Ion de la Insula Iubirii. Imagini cu iubita lui Mocăniță de când a împlinit 18 ani
Program TV Antena 1. Ce poți vedea în următoarea ediție din Insula Iubirii. Imaginile care dezvăluie totul:„Cât să te controlezi?”
Program TV Antena 1. Ce poți vedea în următoarea ediție din Insula Iubirii. Imaginile care dezvăluie totul:„Cât să te controlezi?”
Ce decizie a luat Alberto de la Mireasa după dezvăluirile fostului iubit al Paulei: „M-am simțit groaznic!”
Ce decizie a luat Alberto de la Mireasa după dezvăluirile fostului iubit al Paulei: „M-am simțit groaznic!”
Valerie Lungu și Alex Gîlcă, la capătul puterilor la Asia Express. Momentul care i-a făcut să cedeze: „Am zis că înnebunesc”
Valerie Lungu și Alex Gîlcă, la capătul puterilor la Asia Express. Momentul care i-a făcut să cedeze: „Am zis că înnebunesc”
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express
Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express
"Îți promit". Elena Udrea, promisiune publică față de fiica ei, la aniversarea de 8 ani a Evei. Mesajul fostei ministre a stârnit mii de reacții
"Îți promit". Elena Udrea, promisiune publică față de fiica ei, la aniversarea de 8 ani a Evei. Mesajul fostei ministre a stârnit mii de reacții
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Și ție și prietenei tale vă place aceeași persoană? Ce e de făcut în această situație delicată
Și ție și prietenei tale vă place aceeași persoană? Ce e de făcut în această situație delicată
Lifestyle

Nu faptul că vă place aceeași persoană este un test pentru tine și prietena ta. Ci cum vă purtați una cu cealaltă atunci când interesele voastre se suprapun.

+ Mai multe
Drepturi personale de care uneori uiți atunci când ești într-o relație de cuplu
Drepturi personale de care uneori uiți atunci când ești într-o relație de cuplu
Lifestyle

Ai aceste drepturi personale și când ești singură și când ești într-un cuplu. Doar că iubirea te face să uiți de ele... În cuplu ai tendința de a te mula atât de mult pe personalitatea și obiceiurile celuilalt, încât uiți de ale tale.

+ Mai multe
De ce sexul de calitate nu este suficient ca să mențină sau să construiască o relație de cuplu
De ce sexul de calitate nu este suficient ca să mențină sau să construiască o relație de cuplu
Lifestyle

Sexul de calitate este cu siguranță de dorit, dar nu și o condiție unică pentru evoluția sau supraviețuirea relației. Din teama de abandon multe femei acceptă în pat diverse practici cu care de fapt nu se simt confortabil, sau devin mai concentrate pe intimitatea fizică pierzând din vedere intimitatea emoțională.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC