Anatomia unui icon: Ce poți învăța de la Ágatha Ruiz de la Prada despre construcția unui brand

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A te remarca și a deveni cu adevărat inconfundabil este o artă stăpânită de foarte puțini. În timp ce sute de branduri se luptă să se conformeze tendințelor trecătoare, Ágatha Ruiz de la Prada a construit un imperiu făcând exact opusul: dărâmând regulile minimalismului pentru a crea un univers atât de distinct încât nu are nevoie de logo pentru a fi recunoscut instantaneu.

Acum, Ágatha Ruiz de la Prada coordonează un certificat exclusiv de Business și Branding în cadrul ELLE Education by Mindway. În cadrul acestuia, ea dezvăluie cum a construit o identitate vizuală atât de unică și analizează anatomia strategică a brandurilor iconice, recognoscibile și profitabile, oferindu-ți instrumentele esențiale pentru succes.

Este vorba doar despre excentricitate și culoare sau avem în față una dintre cele mai strălucite strategii de branding din moda contemporană? Iată câteva dintre mutările de maestru din spatele abordării sale emblematice:

ADN-ul ca activ necorporal: Multe branduri își schimbă constant identitatea vizuală pentru a urmări tendințele de pe rețelele sociale. Ágatha a înțeles din prima zi că consecvența construiește autoritate. Cu inimile, stelele, culorile primare și siluetele sale naive definitorii, codul ei vizual este imediat recognoscibil. A avea o identitate puternică nu înseamnă să ignori tendințele, ci să te adaptezi la ele fără a uita vreodată cine ești sau de unde a pornit brandul tău.

De pe podium pe piața de masă: Ágatha Ruiz de la Prada este mult mai mult decât o casă de modă; este o identitate vizuală puternică aplicată în peste 50 de categorii de produse. De la lenjerii de pat, ceramică și papetărie, până la căști de motocicletă și ambalaje de cafea, brandul demonstrează că un concept creativ puternic se poate transpune impecabil pe orice suport imaginabil.

Colaborări disruptive și impact în cultura pop: Departe de a se limita la formatele tradiționale de prezentare pe podium, casa se reinventează continuu prin alianțe strategice neașteptate. Aceste parteneriate inter-industriale generează expunere media organică și titluri virale, demonstrând totodată capacitatea brandului de a depăși limitele și de a atrage noi publicuri fără a-și pierde identitatea centrală.

Consecvență de neclintit: A rămâne fidel unei premise atât de îndrăznețe timp de peste patru decenii necesită un curaj strategic extraordinar. Confruntat cu presiunea pieței de a adopta un stil mai temperat, brandul a ales să își apere personalitatea cu orice preț. Această autenticitate radicală a transformat-o pe creatoare într-o figură a culturii pop și a transformat brandul într-un icon atemporal.

La foto sale en la revista Panorama Panadero en enero de 1993. Podría ser de JL Pujol.

Succesul brandurilor precum Ágatha Ruiz de la Prada demonstrează că strategia de business și direcția creativă trebuie să funcționeze într-o armonie perfectă. Pentru a construi proiecte capabile să prospere pe piața de astăzi, cunoștințele academice trebuie combinate cu imersiunea directă în industrie.

Ești pregătit/ă să îți coordonezi propriul proiect și să creezi o identitate vizuală cu impact puternic?

Învață direct de la liderii industriei. În cadrul Certificatului de Business și Branding, creatoarea Ágatha Ruiz de la Prada, alături de Francisco López Navarrete, CEO și Președinte al ELLE Education & Mindway, te vor ghida pas cu pas pentru a stăpâni managementul de brand, poziționarea și designul strategic.

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