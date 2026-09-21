10 actori care au intrat în istoria cinematografiei cu rolurile lor de debut

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Pentru fiecare actor, rolul de debut rămâne unul cu o încărcătură specială. De la prima lor apariție pe marele ecran, aceste staruri au cucerit publicul prin interpretări remarcabile.

1. Tom Holland

Filmul The Impossible are la bază experiența reală trăită de Maria Belón atunci când în 2004 un tsunami a lovit Asia de Sud-Est. În această peliculă care arată vacanța de coșmar prin care trece o familie în Thailanda, Tom Holland îl interpretează pe Lucas, fiul în vârstă de 12 ani al Mariei și al lui Henry, jucați de Naomi Watts și Ewan McGregor.

2. Miles Caton

La 20 de ani, Miles Caton a avut primul său rol cinematografic în musicalul horror de succes Sinners. Actorul și muzicianul l-a jucat pe Sammie, vărul gemenilor Smoke și Stack, interpretați de Michael B. Jordan, care își dorește să ajungă un cântăreț de blues. Pentru a-și atinge visul, își pune în valoare abilitățile muzicale în noul local al celor doi.

3. Tatum O’Neal

Paper Moon este o dramă din 1973, regizată de către Peter Bogdanovich, în care Tatum O’Neal a avut unul dintre rolurile principale și a fost în distribuție alături de tatăl ei, actorul Ryan O’Neal, fiind, de altfel, și prima ei apariție pe marile ecrane. Ea a avut rolul lui Addie, o tânără orfană. La vremea la care a jucat, avea vârsta de 10 ani și a impresionat prin prestația ei și a devenit cea mai tânără câștigătoare a unui premiu Oscar din istorie.

4. Quvenzhané Wallis

În drama Beasts of the Southern Wild, Quvenzhané Wallis a jucat-o pe Hushpuppy. Ea a interpretat rolul unei fetițe șase ani, cae locuiește împreună cu tatăl ei, Wink, într-o comunitate Delta, aflată la capătul Pământului. În momentul în care tatăl ei se îmbolnăvește, iar casa lor este afectată grav de inundații, se vede în situația în care trebuie să se descurce pe cont propriu. Performanța ei remarcabilă i-a adus o nominalizare la Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol principal.

5. Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio a ajuns să meargă la audiție pentru filmul Roma, scris și regizat de Alfonso Cuarón, la îndemnul surorii ei, care la vremea aceea era însărcinată și nu putea da casting. Yalitza nici măcar nu se visa actriță, pentru că a studiat pedagogia ca să devină educatoare la grădiniță. Ea a jucat-o pe Cleo, bonă și menajeră pentru o familie din clasa mijlocie superioară din Mexico City. Datorită prestației ei, Yalitza Aparicio a intrat în istorie drept prima femeie indigenă nominalizată la premiul Oscar pentru cea mai bună actriță.

6. Cameron Diaz

Înainte de rolul din The Mask, Cameron Diaz avea o carieră solidă ca model. Când directoarea de casting Fern Champion a descoperit-o pe actriță prin intermediul unei prietene, nu a stat pe gânduri și a contactat agenția la care era semnată, ca să o cheme la casting. Cameron Diaz a cucerit încă de la audiție, așa că a obținut rolul Tinei Carlyle, o cântăreață care lucrează sub acoperire pentru iubitul ei gangster.

7. Jamie Bell

La 13 ani, Jamie Bell a jucat în filmul Billy Elliot. Actorul a avut rolul principal în această dramă care se desfășoară în Durham, în nord-estul Londrei, despre un băiat care își descoperă pasiunea pentru balet, cu toate că familia sa din clasa muncitoare nu este de acord. Jamie Bell avea deja experiență în dans atunci când a dat audiție, ceea ce a constituit un avantaj în alegerea sa pentru rol. Pentru prestația lui, a fost recompensat cu mai multe premii, inclusiv un premiu BAFTA pentru cel mai bun actor într-un rol principal.

8. Jason Schwartzman

Jason Schwartzman a cunoscut de mic lumea artistică, pentru că este fiul actriței Talia Shire și producătorului Jack Schwartzman. Și-a făcut debutul în film în Rushmore, cel de-al doilea lungmetraj semnat de regizorul Wes Anderson. În filmul din 1998, actorul a interpretat rolul unui elev de liceu care începe să se îndrăgostească de o profesoară mult mai mare ca vârstă decât el.

9. Frances McDormand

Blood Simple este filmul de debut al fraților Joel și Ethan Coen. În acest thriller psihologic din 1984, proprietarul unui bar dintr-un oraș texan, jucat de Dan Hedaya, află că soția sa, interpretată de Frances McDormand, are o aventură cu un angajat de-al său, jucat de John Getz. Pelicula a marcat pentru Frances McDormand și primul ei rol într-un film.

10. Christopher Mintz-Plasse

Christopher Mintz-Plasse și-a făcut debutul cinematografic în filmul de comedie Superbad. Actorul l-a jucat pe Fogell, un adolescent timid și tocilar, care folosește un buletin fals, cu numele McLovin, ca să cumpere alcool. În filmul regizat de Greg Mottola, Christopher Mintz-Plasse a fost în distribuție cu Emma Stone, Michael Cera, Jonah Hill, Bill Hader și Seth Rogen.

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Foto: PR

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