10 actori care au intrat în istoria cinematografiei cu rolurile lor de debut

Iată câteva debuturi memorabile ale unor actori pe care sigur îi cunoști.

Homepage  / Lifestyle / Features
  de  Braslasu Iulia
1. Tom Holland
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Pentru fiecare actor, rolul de debut rămâne unul cu o încărcătură specială. De la prima lor apariție pe marele ecran, aceste staruri au cucerit publicul prin interpretări remarcabile. 

1. Tom Holland

Filmul The Impossible are la bază experiența reală trăită de Maria Belón atunci când în 2004 un tsunami a lovit Asia de Sud-Est. În această peliculă care arată vacanța de coșmar prin care trece o familie în Thailanda, Tom Holland îl interpretează pe Lucas, fiul în vârstă de 12 ani al Mariei și al lui Henry, jucați de Naomi Watts și Ewan McGregor.

2. Miles Caton

La 20 de ani, Miles Caton a avut primul său rol cinematografic în musicalul horror de succes Sinners. Actorul și muzicianul l-a jucat pe Sammie, vărul gemenilor Smoke și Stack, interpretați de Michael B. Jordan, care își dorește să ajungă un cântăreț de blues. Pentru a-și atinge visul, își pune în valoare abilitățile muzicale în noul local al celor doi. 

3. Tatum O’Neal

Paper Moon este o dramă din 1973, regizată de către Peter Bogdanovich, în care Tatum O’Neal a avut unul dintre rolurile principale și a fost în distribuție alături de tatăl ei, actorul Ryan O’Neal, fiind, de altfel, și prima ei apariție pe marile ecrane. Ea a avut rolul lui Addie, o tânără orfană. La vremea la care a jucat, avea vârsta de 10 ani și a impresionat prin prestația ei și a devenit cea mai tânără câștigătoare a unui premiu Oscar din istorie. 

4. Quvenzhané Wallis

În drama Beasts of the Southern Wild, Quvenzhané Wallis a jucat-o pe Hushpuppy. Ea a interpretat rolul unei fetițe șase ani, cae locuiește împreună cu tatăl ei, Wink, într-o comunitate Delta, aflată la capătul Pământului. În momentul în care tatăl ei se îmbolnăvește, iar casa lor este afectată grav de inundații, se vede în situația în care trebuie să se descurce pe cont propriu. Performanța ei remarcabilă i-a adus o nominalizare la Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol principal. 

5. Yalitza Aparicio

Yalitza Aparicio a ajuns să meargă la audiție pentru filmul Roma, scris și regizat de Alfonso Cuarón, la îndemnul surorii ei, care la vremea aceea era însărcinată și nu putea da casting. Yalitza nici măcar nu se visa actriță, pentru că a studiat pedagogia ca să devină educatoare la grădiniță. Ea a jucat-o pe Cleo, bonă și menajeră pentru o familie din clasa mijlocie superioară din Mexico City. Datorită prestației ei, Yalitza Aparicio a intrat în istorie drept prima femeie indigenă nominalizată la premiul Oscar pentru cea mai bună actriță.

6. Cameron Diaz

Înainte de rolul din The Mask, Cameron Diaz avea o carieră solidă ca model. Când directoarea de casting Fern Champion a descoperit-o pe actriță prin intermediul unei prietene, nu a stat pe gânduri și a contactat agenția la care era semnată, ca să o cheme la casting. Cameron Diaz a cucerit încă de la audiție, așa că a obținut rolul Tinei Carlyle, o cântăreață care lucrează sub acoperire pentru iubitul ei gangster.

7. Jamie Bell

La 13 ani, Jamie Bell a jucat în filmul Billy Elliot. Actorul a avut rolul principal în această dramă care se desfășoară în Durham, în nord-estul Londrei, despre un băiat care își descoperă pasiunea pentru balet, cu toate că familia sa din clasa muncitoare nu este de acord. Jamie Bell avea deja experiență în dans atunci când a dat audiție, ceea ce a constituit un avantaj în alegerea sa pentru rol. Pentru prestația lui, a fost recompensat cu mai multe premii, inclusiv un premiu BAFTA pentru cel mai bun actor într-un rol principal. 

8. Jason Schwartzman

Jason Schwartzman a cunoscut de mic lumea artistică, pentru că este fiul actriței Talia Shire și producătorului Jack Schwartzman. Și-a făcut debutul în film în Rushmore, cel de-al doilea lungmetraj semnat de regizorul Wes Anderson. În filmul din 1998, actorul a interpretat rolul unui elev de liceu care începe să se îndrăgostească de o profesoară mult mai mare ca vârstă decât el. 

9. Frances McDormand

Blood Simple este filmul de debut al fraților Joel și Ethan Coen. În acest thriller psihologic din 1984, proprietarul unui bar dintr-un oraș texan, jucat de Dan Hedaya, află că soția sa, interpretată de Frances McDormand, are o aventură cu un angajat de-al său, jucat de John Getz. Pelicula a marcat pentru Frances McDormand și primul ei rol într-un film.

10. Christopher Mintz-Plasse

Christopher Mintz-Plasse și-a făcut debutul cinematografic în filmul de comedie Superbad. Actorul l-a jucat pe Fogell, un adolescent timid și tocilar, care folosește un buletin fals, cu numele McLovin, ca să cumpere alcool. În filmul regizat de Greg Mottola, Christopher Mintz-Plasse a fost în distribuție cu Emma Stone, Michael Cera, Jonah Hill, Bill Hader și Seth Rogen.

Citește și:
10 seriale biografice pe care merită cu adevărat să le urmărești

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Și ție și prietenei tale vă place aceeași persoană? Ce e de făcut în această situație delicată
Lifestyle
Și ție și prietenei tale vă place aceeași persoană? Ce e de făcut în această situație delicată
Drepturi personale de care uneori uiți atunci când ești într-o relație de cuplu
Lifestyle
Drepturi personale de care uneori uiți atunci când ești într-o relație de cuplu
De ce sexul de calitate nu este suficient ca să mențină sau să construiască o relație de cuplu
Lifestyle
De ce sexul de calitate nu este suficient ca să mențină sau să construiască o relație de cuplu
BABY UNICA lansează ediția de toamnă și prima întâlnire BABY UNICA TALKS
Lifestyle
BABY UNICA lansează ediția de toamnă și prima întâlnire BABY UNICA TALKS
Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei: România trebuie să legifereze recunoașterea familiilor LGBTQIA+
Lifestyle
Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei: România trebuie să legifereze recunoașterea familiilor LGBTQIA+
Partenerul este cel care se ocupă de finanțe? Cum să-ți recapeți independența și de ce nu e sănătos să nu ai responsabilități financiare
Lifestyle
Partenerul este cel care se ocupă de finanțe? Cum să-ți recapeți independența și de ce nu e sănătos să nu ai responsabilități financiare
Publicitate
Am luat Bucureștiul la furculiță: de la parizer pane și chifteluțe „ca la bunica” la foie gras și caviar
Am luat Bucureștiul la furculiță: de la parizer pane și chifteluțe „ca la bunica” la foie gras și caviar
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început Citeşte întreaga ştire: Colecția IKEA care ține pasul cu tine, de la prima chirie la fiecare nou început
Antena 1
Ce s-a întâmplat cu iubita lui Gami în timp ce făcea duș. Concurentul de la Power Couple: „Mi-a traumatizat viața”
Ce s-a întâmplat cu iubita lui Gami în timp ce făcea duș. Concurentul de la Power Couple: „Mi-a traumatizat viața”
Program TV Antena 1. Insula Iubirii nu se difuzează vineri, 25 septembrie. Când poate fi urmărită următoarea ediție
Program TV Antena 1. Insula Iubirii nu se difuzează vineri, 25 septembrie. Când poate fi urmărită următoarea ediție
EXCLUSIV: Anamaria Prodan, declarații exclusive după revenirea lui Reghecampf la FCSB. Ce i-a cerut lui Gigi Becali
EXCLUSIV: Anamaria Prodan, declarații exclusive după revenirea lui Reghecampf la FCSB. Ce i-a cerut lui Gigi Becali
Bianca și Robert din sezonul 8 Mireasa au divorțat. Ce a spus fosta noră a doamnei Anina despre motivele despărțirii
Bianca și Robert din sezonul 8 Mireasa au divorțat. Ce a spus fosta noră a doamnei Anina despre motivele despărțirii
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui
S-a aflat că divorțează, iar apoi a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei e cel care a depus actele de divorț! Între timp, alte detalii despre căsnicia lor au ieșit la iveală
S-a aflat că divorțează, iar apoi a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei e cel care a depus actele de divorț! Între timp, alte detalii despre căsnicia lor au ieșit la iveală
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
"Efectul Madrid": Cum își revendică capitala spaniolă poziția de lider în moda de lux
"Efectul Madrid": Cum își revendică capitala spaniolă poziția de lider în moda de lux
Lifestyle

+ Mai multe
10 filme care au surprins femeile dincolo de stereotipuri și așteptări sociale
10 filme care au surprins femeile dincolo de stereotipuri și așteptări sociale
Lifestyle

Aceste filme au arătat că femeile pot fi privite în multiple perspective. Filme care au arătat pe ecrane că femeile nu rămân în umbră și că, prin poveștile lor inspiraționale de viață, pot schimba percepții. 

+ Mai multe
Când ai o relație consideri că relațiile de prietenie nu mai sunt așa importante și le neglijezi? Cum această perspectivă se întoarce împotriva ta
Când ai o relație consideri că relațiile de prietenie nu mai sunt așa importante și le neglijezi? Cum această perspectivă se întoarce împotriva ta
Lifestyle

Relațiile de prietenie sunt pe locul 2? Problema apare când relația ajunge să ocupe aproape tot spațiul disponibil.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC