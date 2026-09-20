Drepturi personale de care uneori uiți atunci când ești într-o relație de cuplu

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O glumă spunea: creierul tău funcționează până când intri într-un examen sau te îndrăgostești. Se poate ca iubirea să creeze un asemenea blocaj? Și să nu mai știi ce drepturi personale ai? Nu neapărat contextul în sine, ci anumiți factori declanșatori legați de relație și de partener produc anumite tipuri de răspunsuri, de a face față, prea puțin funcționale sau sănătoase. Și ca atare uiți că ai dreptul să…

Soliciți ceea ce dorești

Da, să ceri ceea ce ai nevoie, ce simți că e bine pentru tine, ce ți-ar plăcea. Fie că e vorba despre felul în care vezi tu viitorul și consideri că este ok să se desfășoare relația, filmul de la cinema sau mâncarea pe care o gătiți la cină, modul în care să împărțiți cheltuielile în casă. Lista este deschisă.

Să refuzi ce nu poți face față

Nu te simți confortabil cu ceea ce îți propune partenerul, e prea mult pentru tine, te simți copleșită. Sau intră în conflict direct cu valorile și principiile tale. Forma prezentată de el nu este acceptabilă și poți refuza pur și simplu sau puteți găsi împreună zona de compromis sănătos.

Să te exprimi

Fie că este vorba despre sentimente pozitive sau negative ai dreptul să le scoți la suprafață și să le comunici partenerului. Să le ții în tine îți va aduce frustrare, te va măcina și nici relația nu va putea fi ajustată sau hrănită, să crească.

Să te răzgândești

Se poate ca meditând asupra unei decizii să realizezi că te-ai grăbit cu un răspuns pozitiv. În același timp ce era agreabil acum 1 an sau acum 5 ani să fie deranjant în momentul de față. Oamenii se schimbă, se transformă, la fel și gândurile sau sentimentele lor.

Să faci greșeli

Ai dreptul de a nu fi perfectă și de a greși. Nu există nimeni cu o conduită impecabilă, cu o prezență lipsită de cusur. Imperfecțiunea are farmecul ei, iar greșelile ne oferă lecții prețioase.

Să îți stabilești propriile priorități

Da, ai dreptul să vrei un copil, deși partenerul zice că nu vrea niciodată să devină tată. Să te dedici creșterii tale profesionale, fără ca asta să însemne că nu îți iubești soțul și copiii. Odihna, relaxarea, grija de sine să fie o prioritate în locul curățeniei sau altor treburi casnice, deoarece ai nevoie să îți încarci bateriile pentru a face față responsabilităților în general. Există priorități ale cuplului și există și priorități individuale.

Să fii tu

În cuplu ai tendința de a te mula atât de mult pe personalitatea și obiceiurile celuilalt, încât uiți de ale tale. La fel când începi și renunți voluntar la ce îți place și considerai că te definește pentru a face pace în relație. Cuplul nu înseamnă pierderea individualității, iar aceasta nu trezește și mai mult interesul partenerului, ci dimpotrivă. Nu mai ești persoana de care m-am îndrăgostit. Sună cunoscut?

Să te simți bine în preajma altor persoane

Te-ai simțit vinovată sau panicată atunci când te-ai simțit extrem de bine cu prietenele tale sau cu colegii în teambuilding și nici măcar nu te-ai gândit la partenerul tău? Asta nu înseamnă că nu îl mai iubești sau că nu e plăcută și compania lui. Dar viața ta nu înseamnă doar cuplul. E dreptul tău să îți mărești cercul social, să legi prietenii noi, să te simți bine și cu alți oameni fără să fie vorba despre înșelat sau ieșirea emoțională din relație.

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Foto: PR

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