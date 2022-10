Motive pentru care partenerul tău e prea puțin implicat în cuplu și nu au legătură cu infidelitatea

Nu este cel mai implicat în cuplul vostru, iar asta este destul de frustrant. Poate că așa a fost dintotdeauna sau în ultimul timp ai observat această schimbare de comportament. Din nesiguranță, frică, mintea ta se duce în cele mai negre scenarii, dar pot exista o mulțime de alte explicații. Evident, cea mai bună variantă este întodeauna testarea realității printr-o discuție onestă cu partenerul tău.

Burnout

Resursele lui interne sunt extrem de limitate. De fapt nu mai are resurse nici pentru el, cu atât mai mult pentru cuplu. Muncește enorm, este foarte stresat, obosit. Astfel, sindromul de burnout își manifestă efectele inclusiv în viața personală.

Eșecuri

A experimentat o serie de eșecuri în lanț? S-a confruntat recent cu un eșec masiv? Stima lui de sine și încrederea în forțele proprii ar putea fi la un nivel foarte scăzut de unde și o retragere evidentă. Nu mai e implicat nici cu copiii, evită socializarea, parcă brusc a devenit introvertit, deși nu are acest temperament.

Nu îl lași

Din dragoste, superprotecție, pentru că îți place să deții controlul. Nu are de ce să fie mai implicat deoarece rezolvi tu totul imediat ce a apărut problema. Sau nu ai răbdare ca el să își împlinească partea sa de responsabilitate, așa că faci tu în locul lui.

Se îndoiește de capacitățile lui

A primit de la tine multă critică. Constant nemulțumită îi spuneai că nu e în stare, nu face bine, e neatent, dezorganizat etc. Și ca să evite această critică (plus a lui proprie stimulată de ceea ce vine din partea ta) alege să fie complet pasiv. Cel puțin așa nu mai este certat și devalorizat. Sau, pur și simplu, are el o gândire foarte pesimistă, negativistă care îl împiedică să fie proactiv.

Diferențe de perspectivă

Este o persoană mai relaxată, care nu se grăbește și nu pune presiune pe sine sau pe cei din jur. Își asumă responsabilități, este 100% implicat. Doar că tu nu observi asta datorită părții din tine care funcționează la turație maximă și vrea ca totul să fie rezolvat ieri, dacă se poate. Aveți un ritm diferit și îl digeri extrem de greu pe al lui.

Etape de viață

Tu vrei un grad de implicare din partea lui care nu se potrivește cu etapa relațională în care vă aflați. Sau el nu este capabil să ofere dintr-un timing diferit. Vă aflați în zone diferite ale vieții, în care nu vă doriți chiar aceleași lucruri. Unele sunt comune, dar nu într-un număr suficient pentru armonizarea relației.

Standarde nerealiste

Pentru tine un bărbat implicat face niște lucruri care frizează mai degrabă idealul. Standardele impuse sunt atât de ridicate încât e imposibil să fie atinse. Poate doar în filme sau în cărți. O ajustare realistă a așteptărilor de acest fel nu va intra în contradicție cu nevoile de respect, iubire, suport, ci va contribui la conturarea unor cerințe prin care aceste nevoi să fie împlinite în mod sănătos.

