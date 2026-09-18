BABY UNICA lansează ediția de toamnă și prima întâlnire BABY UNICA TALKS

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  . Actualizat 18.09.2026, 14:33,  de  ELLE.ro
BABY UNICA lansează ediția de toamnă și prima întâlnire BABY UNICA TALKS

BABY UNICA lansează pe 24 septembrie un nou număr BABY UNICA și deschide seria de evenimente BABY UNICA TALKS, create în jurul revistei, alături de specialiști. BABY UNICA de toamnă cuprinde povești adevărate, informație medicală și maternitate fără filtre.

Noul număr BABY UNICA aduce un mix de subiecte puternice, informație, nostalgie, optimism, în care se vorbește despre maternitate așa cum este ea, fără filtre și fără fundițe puse peste temele serioase. Despre depresie postnatală, copii speciali, frici, oboseală, vinovăție, alegeri dificile și acele momente despre care mamele nu vorbesc întotdeauna.

Lili Sandu este vedeta ediției de toamnă și apare pe copertă alături de fiul ei, TJ

Lili Sandu este vedeta ediției de toamnă BABY UNICA, într-un pictorial exclusiv și spectaculos, realizat de fotograful Tiberiu Arsene, cu styling semnat de Alexandra Calafeteanu. Alături de fiul ei, TJ, Lili spune o poveste despre feminitate, maternitate, curaj și începuturi noi.

BABY UNICA lansează, de asemenea, și BABY UNICA TALKS, o serie de întâlniri, cu locuri limitate la 70 de participante, în care vor aduce împreună mame, specialiști, povești, întrebări și informație relevantă. Prima ediție are loc miercuri, 23 septembrie, între orele 17:00 și 19:00, la ParkLake – Main Square. Iar primul invitat medical al seriei este conf. dr. Alin Nicolescu, președintele Societății Române de Dermatologie. Printre subiectele discuției se numără pielea copilului, cele mai frecvente probleme dermatologice care îi îngrijorează pe părinți, ce este normal, când este cazul să ne adresăm medicului și, mai ales, vom avea timp pentru întrebările mamelor și răspunsuri clare, direct de la specialist.

Evenimentul se adresează femeilor însărcinate și mamelor cu bebeluși sau copii cu vârste de până la 7 ani, care se pot înscrie prin completarea formularului dedicat.

DESPRE BABY UNICA

Cel mai nou proiect editorial al Ringier România, BABY UNICA este o revistă glossy trimestrială, dedicată femeilor care trăiesc maternitatea autentic, cu toate emoțiile, provocările și transformările pe care această etapă le aduce. Într-o piață în care maternitatea a fost adesea idealizată sau abordată exclusiv tehnic, BABY UNICA propune o perspectivă diferită: una sinceră, caldă și profund umană. Revista vorbește despre femei cu experiențe reale și viață necosmetizată, fără presiunea perfecțiunii. Construită ca un ghid complet al maternității – de la concepție și fertilitate până la primii ani din viața copilului – revista îmbină informația validată medical cu povești personale, experiențe autentice și o zonă consistentă de lifestyle, dedicată femeii aflate în rolul de mamă. Structurată în jurul etapelor reale prin care trece o femeie în această perioadă a vieții, revista pune accent pe: emoție și conexiune, nu doar informație; experiența trăită, nu doar teorie; femeia din spatele rolului de mamă; soluții reale pentru viața de zi cu zi.

Prin BABY UNICA, Ringier România, singurul publisher internațional prezent în România, își propune să redefinească modul în care maternitatea este reprezentată în media: mai puțin idealizată, mai puțin rigidă și mult mai apropiată de realitatea femeilor moderne. Pentru că maternitatea nu anulează femeia. O transformă. Iar BABY UNICA spune această poveste sincer, cald și fără filtre.

Din portofoliul Ringier România mai fac parte publicațiile print Libertatea, ELLE, Avantaje, VIVA!, TVMania și TVSatelit și publicațiile online libertatea.ro, libertateapentrufemei.ro, elle.ro, avantaje.ro, unica.ro, viva.ro și tvmania.ro, care vor susțin promovarea celui mai nou produs al familiei Ringier România, BABY UNICA.

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