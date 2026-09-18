Fratele Prințesei Diana dezvăluie „dorința ciudată” a Regelui Charles cu privire la funeraliile acesteia: „Este greu de înțeles de ce…”

Charles Spencer face noi dezvăluiri despre funeraliile Prințesei Diana și despre tensiunile care ar fi existat în familia regală înaintea ceremoniei din 1997.

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  de  ELLE.ro
Fratele Prințesei Diana dezvăluie "dorința ciudată" a Regelui Charles cu privire la funeraliile acesteia: "Este greu de înțeles de ce..."

Fratele Prințesei Diana, Charles Spencer, susține că Regele Charles al III-lea a avut o „dorință ciudată” pentru funeraliile acesteia: să meargă chiar în spatele sicriului ei, în ciuda faptului că cei doi se despărțiseră cu trei ani înainte.

„Prințul Charles insista că vrea să facă acest lucru. Este greu de înțeles de ce, având în vedere sentimentele sale față de Diana”, a scris Spencer, în vârstă de 62 de ani, în viitoarea sa carte, „Swan Song: Diana, My Sister”, potrivit unor fragmente publicate joi de Daily Mail.

Așa cum a mai subliniat fratele Dianei, „nu se așteaptă niciodată ca un fost soț să aibă rolul principal de îndoliat la funeraliile fostei partenere”, însă Charles, acum în vârstă de 77 de ani, „era de neclintit” în privința rolului său. Spencer a povestit că, la acea vreme, Sir Robin Janvrin, secretarul privat adjunct al Reginei Elisabeta a II-a, ar fi transmis comitetului care organiza funeraliile că Spencer „trebuie convins să meargă” alături de Charles în spatele sicriului.

Potrivit lui Spencer, această decizie ar fi fost luată „de teamă” că, dacă Charles ar fi mers singur, oamenii din mulțime „ar fi putut să-i strige insulte”. Astfel, susține Spencer, membrii comitetului au decis că, dacă Prințul William, care avea atunci 15 ani, și Prințul Harry, în vârstă de 12 ani, ar fi mers alături de tatăl și unchiul lor, „acest lucru ar fi garantat cu siguranță că nu se vor auzi insulte”.

Al 9-lea Conte Spencer mai susține că, în ziua dinaintea funeraliilor din septembrie 1997, colonelul Malcolm Ross, care conducea la acea vreme Biroul Lordului Șambelan, l-a sunat și i-a spus că William și Harry acceptaseră să meargă în spatele sicriului mamei lor, cu condiția ca bunicul lor, Prințul Philip, să li se alăture.

„I-am răspuns că sunt de acord cu acest lucru”, a scris Spencer, „făcând în același timp o însemnare de mână în care precizam condiția mea: ‘atât timp cât nu sunt constrânși’ să facă asta. Colonelul Ross m-a asigurat că nu era cazul.”

Spencer a spus că, în ciuda acestor asigurări, continua să se opună ideii ca Harry și William să meargă în spatele sicriului. Acest lucru l-ar fi determinat pe Charles să îl sune și să-i spună: „Am înțeles că ai o problemă cu aranjamentele pentru funeralii.” În timpul discuției tensionate, cel care era atunci Prinț de Wales și-ar fi atacat verbal fostul cumnat într-un „torent de furie”, scrie Spencer în cartea sa.

În cele din urmă, Spencer, Charles, Philip, William și Harry au mers cu toții în spatele sicriului Dianei, de la Palatul Kensington până la Westminster Abbey, în timpul procesiunii funerare. Spencer a susținut atunci un discurs funerar de 12 minute, în care și-a descris sora drept „cea mai vânată persoană a epocii moderne”.

În noua sa carte, Spencer oferă detalii despre relația tumultuoasă dintre Charles și Diana, care s-au căsătorit în 1981, s-au separat în 1992 și au divorțat în 1996. Căsnicia celor doi a fost marcată de relații extraconjugale de ambele părți, Charles având o relație cu cea care avea să-i devină ulterior soție, Regina Camilla.

După moartea Dianei, Charles ar fi afirmat că fosta sa soție va fi uitată „destul de curând”, potrivit celor relatate de Spencer în carte. Charles a contestat însă miercuri afirmațiile lui Spencer, într-o declarație transmisă Page Six.

„Majestatea Sa este conștientă de faptul că durerea provocată de pierderea unei surori poate întuneca rațiunea, poate afecta judecata și poate colora amintirile în moduri pe care ceilalți nu le pot sesiza, chiar și la mulți ani după o asemenea pierdere”, a declarat pentru publicație un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham.

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foto: Getty Images

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