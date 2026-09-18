Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi au devenit iar părinți. Prima imagine cu noul născut

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Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi, soțul său, au motive de bucurie, și asta pentru că cel de-al doilea copil al cuplului a venit recent pe lume. Vestea a venit chiar de la tânăra actriță din Stranger Things, care a împărtășit cu fanii care o urmăresc pe contul său de Instagram o imagine de-a dreptul emoționantă. Aceasta a postat o fotografie care înfățișează mâinile unui nou născut, alături de mâna partenerului său de viață și de mâna ei, pe al cărei deget se află un inel ornamentat cu inscripția „mom”.

O sursă din apropierea cuplului deja semnalase presei că cei doi au sărbătorit venirea pe lume al celui de-al doilea copil al lor, care este adoptat. De-abia acum informația a fost confirmată oficial chiar de către cei doi, care au semnalat inclusiv sexul bebelușului prin intermediul postării realizate în colaborare, care a fost însoțită de textul „Hi Little Guy”. Se pare, deci, că Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi au un băiețel.

Actrița în vârstă de 22 de ani dăduse anterior indicii privind familia sa în creștere, prin intermediul unui material video postat tot pe contul său de Instagram, clip în care aceasta mergea ținându-și fiica în brațe în vreme ce soțul ei mergea, și el, cu un sling atașat de el în care părea să fi fost un alt copil. Imaginile din vacanța cuplului în Dolomiți nu au fost, însă, însoțite de vreun fel de explicație.

Anunțul despre primul copil al cuplului format din Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi a venit cu un an în urmă, când actrița a scris pe Instagram: „Vara aceasta i-am urat bun venit scumpei noastre fiice, prin adopție. Sunt mai mult decât entuziasmați să ne îmbarcăm în acest frumos nou capitol al vieților noastre de părinți în liniște și intimitate. Și apoi am fost trei.”

Actrița și fiul cântărețului Jon Bon Jovi s-au căsătorit în 2024 într-o ceremonie intimă la care a participat doar familia. Recent, Millie Bobby Brown a vorbit despre maternitate într-un dialog cu UNICEF, organizația alături de care lucrează. „Oamenii spun că își iubesc copiii. Nu înțeleg cum e posibil să se întâmple atât de multe în sufletul tău. Nu știu cum acest sentiment ajunge să fie atât de copleșitor. E de neînțeles.”

Actrița a vorbit în mai multe rânduri despre dorința sa de a avea o familie mare, cu copii adoptați, dar și cu copiii săi biologici. Brown a împărtășit inclusiv faptul că și-a dorit încă din copilărie să aibă copii prin intermediul adopției.

Aceasta s-a născut în Spania în 2004 și a devenit celebră ca urmare a interpretării sale a rolului Eleven, din serialul fenomen Stranger Things (citește aici un interviu cu o parte a distribuției), difuzat de Netflix. Rolul i-a adus două nominalizări la premiile Emmy și o popularitate uriașă, astfel încât, la doi ani după premieră, în 2018, actrița a fost inclusă pe lista publicației Time a celor mai influente 100 de persoane din lume. De asemenea, aceasta a devenit cea mai tânără persoană care să devină vreodată ambasadoare UNICEF. De la debutul carierei sale, Millie Bobby Brown a mai apărut în producții notabile precum Godzilla și Enola Holmes.

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Foto: Profimedia

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