Catherine Zeta-Jones își apără copiii în fața criticilor: „Le este greu să-și croiască singuri un drum”

Catherine Zeta-Jones a criticat vehement termenul "nepo baby", explicând de ce consideră că acesta pune o presiune nedreaptă asupra tinerilor care provin din familii celebre.

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  de  ELLE
Catherine Zeta-Jones își apără copiii în fața criticilor: "Le este greu să-și croiască singuri un drum"

Catherine Zeta-Jones a vorbit deschis despre carierele celor doi copii ai săi, Dylan și Carys, care au ales actoria, și a criticat eticheta de „nepo baby” folosită adesea pentru copiii vedetelor care urmează același drum profesional ca părinții lor.

Într-un interviu acordat publicației Sunday Times, actrița în vârstă de 56 de ani a explicat de ce consideră nedreaptă această formulare și a insistat asupra faptului că nici Dylan, nici Carys nu au ales familia celebră în care s-au născut.

„Această expresie îngrozitoare, ‘nepo baby’, este oribilă, pentru că acești copii nu au cerut să se nască în această situație. Încearcă să-și găsească propriul drum în viață”, a declarat Catherine Zeta-Jones pentru Sunday Times.

Actrița a recunoscut că numele celebru al familiei poate veni cu anumite avantaje, dar consideră că acesta le poate îngreuna, în același timp, încercarea de a fi judecați exclusiv pentru propriile realizări. Zeta-Jones a spus că „le este greu să-și croiască singuri un drum” tocmai pentru că au părinți celebri, precizând însă că cei doi „muncesc în continuare” pentru carierele pe care și le doresc.

Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas îi au împreună pe Dylan, în vârstă de 26 de ani, și Carys, în vârstă de 23 de ani. Ambii au ales actoria, iar mama lor susține că decizia nu are legătură doar cu mediul în care au crescut, ci și cu pasiunea și aptitudinile lor.

Actrița din „Chicago” a declarat pentru Sunday Times că Dylan și Carys „iubesc” actoria și că sunt buni în ceea ce fac. În caz contrar, spune ea, atât ea, cât și Michael Douglas le-ar fi recomandat fără ezitare să aleagă o altă profesie.

„Altfel, atât eu cât și Michael am fi primii care le-am spune: ‘Știți ceva? Poate că Facultatea de Drept arată chiar foarte bine'”, a glumit actrița.

Carys și Dylan au, fără îndoială, două cariere importante drept reper. Catherine Zeta-Jones a câștigat un premiu Oscar și un BAFTA pentru rolul său din „Chicago”, film lansat în 2002, iar în 2010 a primit un premiu Tony pentru interpretarea din musicalul „A Little Night Music” de pe Broadway.

Michael Douglas, în vârstă de 81 de ani, a avut la rândul său o carieră de succes atât ca actor, cât și ca producător. A devenit prima persoană care a câștigat premii Oscar atât pentru producție, cât și pentru actorie, pentru două filme diferite. În 1976, „One Flew Over the Cuckoo’s Nest”, pe care l-a produs, a câștigat Oscarul pentru Cel mai bun film, iar la gala din 1988, Douglas a primit premiul pentru Cel mai bun actor pentru interpretarea sa din „Wall Street”.

În același timp, Michael Douglas provine el însuși dintr-o familie celebră de la Hollywood. Actorul este fiul regretatului Kirk Douglas, una dintre figurile importante ale cinematografiei americane, astfel că discuțiile despre privilegiile și dificultățile asociate unui nume celebru au existat în familia lor cu mult înainte de apariția termenului „nepo baby”.

De-a lungul anilor, Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas au apărut la diferite evenimente pe covorul roșu alături de copiii lor. Carys a atras, de asemenea, atenția purtând în mai multe ocazii piese din garderoba mamei sale, inclusiv unele dintre ținutele cunoscute purtate de actriță în trecut.

Carys Douglas, care a absolvit Brown University, a făcut deja primii pași în actorie. În 2024, a jucat alături de Victoria Pedretti în scurtmetrajul „F—k That Guy”, iar la începutul acestui an și-a făcut debutul pe scenă. Fiica lui Catherine Zeta-Jones a interpretat-o pe Nina într-o piesă de Anton Cehov, pusă în scenă la St. Lydia’s din Brooklyn.

Și Dylan urmează o carieră în actorie. Fiul celor doi actori face parte din distribuția viitorului film „Killing Hitler”, un thriller despre un grup de gangsteri evrei care încearcă să îl asasineze pe Adolf Hitler în 1933.

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Foto: Getty

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