6 trucuri de frumusețe pe care să le aplici pentru a preveni primele semne ale îmbătrânirii

Nu știm cum să oprim timpul în loc, însă știm cum să amânăm cât mai mult primele semne ale îmbătrânirii. Sunt trucuri simple, însă pe care trebuie să le faci zilnic pentru rezultate cu adevărat vizibile. Tot ce trebuie să faci e să urmezi câțiva pași simpli, însă care vor ține departe anii de chipul tău.

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  de  ELLE.ro
6 trucuri de frumusețe pe care să le aplici pentru a preveni primele semne ale îmbătrânirii

Îmbătrânirea este un proces normal, pe care nu îl putem împiedica. Însă, putem să întârziem cât mai mult efectele sale. Industria de beauty se concentrează tot mai mult pe crearea formulelor antiaging menite să estompeze semnele îmbătrânirii. Nu ai nevoie de o sumedenie de produse sau să apelezi la proceduri invazive de corectare a tenului. Tot ce trebuie să faci e să urmezi câțiva pași simpli, însă care vor ține departe anii de chipul tău.

1.Folosește un gel de curățare

Curățarea tenului este unul dintre pașii care nu trebuie să lipsească sub nicio formă din rutina ta de îngrijire. Chiar dacă te-ai demachiat, pe chipul tău încă rămân o mulțime de bacterii, fie din mediul înconjurător, fie din produsele de machiaj folosite. Așa că, folosește un gel de curățare, atât dimineața, cât și seara. Stai departe însă de produsele de curățare dure, cu un PH ridicat, care nu vor face decât să îți facă pielea mai sensibilă și mai predispusă la iritare și infecții.  De asemenea, citește ingredientele de pe eticheta produselor și asigură-te că nu conțin lauril sulfat de sodiu, o substanță extrem de dură, folosită în concentrații mari chiar și la degresarea motoarelor sau la curățarea podelelor. Alege în schimb un gel de curățare care are cât mai multe ingrediente naturale, care îți curăță tenul într-un mod delicat.

2.Exfoliază-ți tenul

Cu cât înaintăm în vârstă, cu atât celulele moarte vor fi înlocuite mai greu cu unele noi. Asta va face ca tenul tău să arate lipsit de vitalitate și încărcat. Cu ajutorul unui exfoliant însă, vei putea îndepărta celulele moarte, și curăța pielea în profunzime. Ca și în cazul gelului de curățare, nici în ceea ce privește produsele de exfoliere, nu este recomandat să foloseșți unele mult prea puternice. Alege-le pe cele care au în componența lor alfa hidroxi acizi precum acid glicolic și acid lactic. Pe lângă faptul că îți vor exfolia tenul, vor stimula și producția de colagen, diminuând liniile fine și ridurile de expresie.

3.Adaugă un serum în rutina ta de îngrijire

În general, serumurile conțin o concentrație mai mare de ingrediente active decât o cremă obișnuită. Cele mai bune ingrediente antiaging pe care trebuie să le cauți la un astfel de produs sunt retinolul și vitamin C.  Nu numai că ajută la  estomparea ridurilor, reducerea petelor pigmentare, dar stimulează și sinteza de colagen. Aplică-l în fiecare seară, înainte de cremă și vei observa cum calitatea tenului tău va fi îmbunătățită în timp.

4.Hidratează-ți tenul

Odată cu trecerea anilor, cantitatea de sebum pe care pielea noastră o secretă, scade considerabil. Pe de-o parte poate fi o veste bună, fiindcă scad șansele de a ne confrunta cu acnee, însă asta înseamnă și că pielea va deveni mult mai uscată. Unul dintre factorii majori ai apariției liniilor fine este dat de deshidratarea tenului.  Așa că, este vital ca tenul tău să fie în permanență hidratat cu ajutorul cremelor bogate în acid hialuronic.

5.Crema de protecție solară trebuie să fie nelipsită din portfardul tău

Nu mai e niciun mister, toată lumea știe că soarele este unul dintre cei mai nocivi factori pentru tenul nostru. Este responsabil pentru apariția petelor pigmentare și pentru accentuarea ridurilor. Crema de protecție solară cu un SPF minim 30 nu trebuie folosită doar atunci când te duci la plajă. Din contra, folosește-o în fiecare zi, indiferent de anotimp sau dacă razele soarelui își fac simțită prezența sau nu. Studiile arată că folosirea unei creme cu SPF 30 ameliorează petele, îmbunătățește textura pielii și diminuează ridurile cu până la 20% în doar trei luni.

6.Cumpără-ți o pernă de bună calitate

Ne petrecem aproape opt ore pe noapte cu fața pe pernă. Acest lucru poate avea repercusiuni directe asupra tenului nostru dacă calitatea feței de pernă nu este una bună. Chiar dacă folosim o multitudine de produse menite să stopeze semnele îmbătrânirii, este la fel de important să investim și într-o pernă de calitate. Cercetătorii ne sfătuiesc să folosim fețe de pernă din bumbac pentru a evita apariția prematură a ridurilor.

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Foto: Arhiva ELLE

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