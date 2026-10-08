6 ingrediente naturale pe care trebuie să le incluzi în rutina ta de îngrijire

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Astfel, am ajuns să folosim mai multe produse naturale, acestea având vitaminele și nutrienții necesari pentru organismul nostru și, totodată, pentru pielea noastre. Aceste ingrediente naturale sunt potrivite pentru diferite măști, produse de exfoliere și tot felul de produse de îngrijire.

Este important să știi care sunt cele mai potrivite ingrediente naturale pe care ai putea să le incluzi în rutina ta de îngrijire pentru a te bucura de numeroase beneficii. Acestea sunt cele care îți vor ajuta cel mai mult pielea:

1. Trandafirul pentru protecție

Trandafirul nu este doar o floare foarte frumoasă, ci a fost folosită în numeroase ritualuri de îngrijire de-a lungul timpului. Este perfect pentru băuturi, ceaiuri și chiar deserturi. În plus, apa de trandafiri este un produs foarte iubit în cultura asiatică, fiind folosit în rutina de îngrijire în fiecare zi.

Trandafirul are proprietăți antioxidante și antiseptice și tocmai de aceea este un ingredient important în produsele de înfrumusețare. Încearcă să îl folosești cât mai des în rutina ta, chiar și în alimentație pentru a avea o piele mai frumoasă.

2. Morcov pentru o piele fină

Morcovul nu este potrivit doar pentru o gustare dacă ai grijă de silueta ta, ci te ajută să ai și o piele fină și protejată de factorii externi. Această legumă are beta-caroten, transformat apoi în vitamina A care protejează corpul nostru de poluare și alți factori care pot afecta pielea. Vitamina A se găsește mai mult în produsele de origine animală, așadar morcovul este cu adevărat un superaliment. Bea suc de morcovi, combină-l cu ghimbirul și nu uita să îl adaugi în toate salatele, deoarece este cu adevărat delicios.

3. Castravete pentru hidratare

Toată lumea știe că pentru mai multă hidratare castraveții sunt cei mai recomandați. Aceștia au antioxidanți și flavonoide, care, combinate, ajută la reducerea iritațiilor. Castravetele este minunat pentru piele, însă sunt legume foarte recomandate și în alimentație, deoarece conțin o cantitate mare de apă și te ajută să te hidratezi.

Adaugă-i în orice salată și nu uita să îi introduci în rutina de înfrumusețare. Măștile cu castravete sunt răcoritoare, perfecte mai ales pentru sezonul cald.

4. Avocado pentru hidratare

Castravetele nu este singurul care hidratează foarte bine pielea. Avocado este la fel de potrivit datorită uleiurilor, grăsimilor sănătoase și acizilor grași omega-3. Aceștia protejează și îmbunătățesc aspectul pielii, aceasta fiind mereu strălucitoare. Este un produs natural de hidratare deoarece conține vitamine și minerale. Poți încerca să îți pregătești singură diferite măști cu avocado, existând numeroase rețete atât pentru ten, cât și pentru întregul corp sau pentru păr.

Vei fi uimită de transformările pe care le poate face acest ingredient natural dacă îl vei folosi o perioadă mai îndelungată de timp.

5. Alge pentru detoxifiere

Sigur ai auzit până acum de spirulina și, deși este un supliment miraculos pentru organismul nostru, ar trebui să acorzi mai multă atenției și pulberei de chlorella. Atât spirulina, cât și chlorella au antioxidanți și luptă împotriva îmbătrânirii, precum și împotriva inflamațiilor (datorită unui nivel ridicat de clorofilă).

Spirulina ajută la eliminarea toxinelor, iar algele sunt consumate cel mai bine (pentru a-și păstra proprietățile) sub forma de suplimente alimentare.

6. Mentă pentru relaxare

Menta este cel mai bun ingredient al produselor de relaxare. Îți calmează pielea și te ajută totodată să te liniștești. Are proprietăți terapeutice și ajută la reducerea iritației fie că este vorba de ciupituri de insecte, de acnee sau alte imperfecțiuni. Menta este bogată în acid salicilic și vitaminele A, B, C care reduc inflamațiile și îmbunătățesc aspectul pielii în general.

Folosește frunzele de mentă în măști homemade sau fă-ți ceai, fiind minunată pentru organismul tău.

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Foto: Arhiva ELLE

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