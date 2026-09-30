Deficiențe de vitamine care îți pot afecta somnul și starea de sănătate

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Este normal ca deficiența de anumite vitamine să provoace diferite afecțiuni, însă foarte multe persoane trec cu vederea peste faptul că și somnul este afectat de absența acestora. De cele mai multe ori următoarele vitamine au legătură cu sănătatea mintală, fiind responsabile și de stres și insomnii.

Un lucru important pe care ar trebui să îl știi este faptul că stresul sau anxietatea poate împiedica corpul să asimileze nutrienții din alimentație și nu numai, acest lucru înrăutățind lucrurile.

Ce poți face în acest caz? Este indicat să ai grijă de sănătatea mintală pentru a avea un somn odihnitor, să consumi alimentele potrivite și să fii atentă la vitaminele de care are nevoie corpul tău.

Așadar, dacă ai probleme cu somnul, corpul tău ar putea deficiențe de aceste vitamine:

1. Vitamina D

Lipsa soarelui te poate afecta mai mult decât ai crede. Vitamina D este produsă atunci când corpul tău este expus la soare și se găsește în general în puține alimente, de exemplu pește și anumite produse lactate.

De-a lungul timpului, studiile au corelat lipsa de vitamina D cu tulburările de somn și, având în vedere că este greu să asimilezi o cantitate potrivită doar din alimentație, este bine să iei și suplimente.

2. Calciu

Studiile au demonstrat că nivelul de calciu din organism crește în timpul somnul REM, cel mai intens ciclu de somn, atunci când apar și visele. Calciul ajută și la producția de melatonină și tocmai de aceea este recomandat să bei un pahar de lapte înainte de culcare, lactatele având o cantitate ridicată de calciu.

3. Vitamina C

Vitamina C nu este esențială doar pentru a preveni infecțiile și gripele, ci și pentru a reduce nivelul de stres, ajutând în acest fel și la obținerea unui somn mai odihnitor. Studiile au demonstrat că vitamina C poate reduce nivelul cortizolului, hormonul stresului, ajutând astfel la tratarea tulburărilor de somn.

Nu trebuie să mânânci doar citrice pentru a avea o cantitate potrivită de vitamina C, ci o poți obține și din kale, broccoli și căpșuni.

5. Magneziu

O deficiență de magneziu duce la un somn mai puțin odihnitor, precum și la apariția anxietății și a depresiei, aceste afecțiuni ducând la apariția insomniei. Un nivel mai mare de magneziu s-a demonstrat că ajută la obținerea unui somn odihnitor și la reglarea nivelului de stres.

Poți obține magneziu din plante cu frunze verzi sau din nuci, semințe și ciocolată neagră.

6. Vitamina B6

Vitamina B6 este importantă pentru organismul nostru deoarece ajută la transformarea triptofanului, unul dintre cei opt aminoacizi esențiali, care reglează nivelul de melatonină. A fost dovedit științific că deficiența de vitamina B6 afectează calitatea somnului, iar pentru a obține o cantitate potrivită este indicat să iei fie un supliment, fie să consumi alimente precum năut, somon, pepene roșu și spanac.

7. Vitamina B12

Deficiența de vitamina B12 este întâlnită cel mai des în cazul persoanelor vegane sau vegetariene, deoarece această vitamină se găsește de regulă în produsele de origine animală. Nivelul scăzut al acestei vitamine poate afecta organismul ducând la apariția insomniei, depresiei și a oboselii. Dacă observi aceste stări după ce începi să urmezi o dietă bazată pe alimente din plante, atunci este momentul să iei un supliment alimentar.

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Foto: Arhiva ELLE

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