10 cele mai bune sfaturi pentru pierdere în greutate, direct de la nutriționiști

Pierderea în greutate rămâne un obiectiv greu de atins, din cauză că nu sunt respectate câteva lucruri esențiale, recomandate de nutriționiști. Transformând aceste practici în obiceiuri, vei observa schimbări semnificative atât asupra aspectului exterior, cât și a modului în care te simți. Fiecare decizie, oricât de mică ar părea, contribuie la schimbările pe care ți le dorești.

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  . Actualizat 14.09.2026, 07:54,  de  ELLE
10 cele mai bune sfaturi pentru pierdere în greutate, direct de la nutriționiști

Pierderea în greutate presupune un întreg proces în care trebuie să înveți să iei cele mai potrivite decizii în ceea ce privește alimentația și efortul fizic. Iată ce sfaturi au nutriționiștii pentru acelea dintre noi care vor să piardă câteva kilograme:

Evită consumul de zahăr și carbohidrați simpli

Proteinele, carbohidrații complecși precum fasole, quinoa, orez, dar și grăsimi sănătoase precum ulei de cocos, avocado, nuci și semințe, ajută la echilibrarea nivelului de zahăr din corp, eliminând pofta de dulciuri. Adaugă în alimentația ta aceste produse și fii atentă la schimbările care se produc.

Dormi mai mult

Cercetările arată că fiecare oră de somn înainte de 00:00 echivalează cu două ore de odihnă după acest interval. Mergi mai devreme la culcare și te vei trezi mai odihnită. Hormonii precum testosteronul se aprovizionează în timpul somnului, ceea ce înseamnă că duc la accelerarea metabolismului atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Mănâncă legume

Consumă cât mai multe legume în stare proaspătă, de exemplu castraveți. Aceștia conțin multă apă, ce este foarte ușor absorbită de organism, hidratându-l în profunzime. De asemenea, ajută la accelerarea metabolismului.

Comandă-ți cumpărăturile

Dacă ai posibilitatea, fă o listă de cumpărături și roagă pe cineva să ți le aducă direct acasă sau apelează la serviciile de acest gen. În acest fel, nu vei mai fi tentată să cumperi alimente în cantități mari, de care nu ai nevoie și pe care vei ajunge să le arunci.

Antrenează-te cel puțin 20 de minute în fiecare zi

Împarte-ți timpul în așa fel încât să poți face și exerciții fizice. Un antrenament de numai 20-30 de minute pe zi este suficient pentru a-ți obișnui organismul să fie mai activ.

Redu consumul de alcool

După cum probabil că știi, alcoolul conține calorii. Nutriționiștii recomandă moderație în privința alcoolului, așa că ai acest lucru în vedere când te gândești câte pahare cu vin vei consuma la cină.

Renunță la dressing-ul pentru salată

Dressing-urile de salată pot conține calorii pe care nu vrei să le adaugi la cantitatea zilnică recomandată, așa că, pentru o variantă mai sănătoasă, alege să storci puțină lămâie proaspătă sau lime.

Mănâncă în cantități mici

Nu trebuie să renunți complet la alimentele care îți plac, ci să înveți cum să le consumi în cantități mici. 

Nu sări peste mese

Când sari peste mese dereglezi echilibrul nivelului de zahăr din sânge. Astfel, ajungem să-i facem rău corpului, apelând la metode nesănătoase de slăbire. Cele trei mese pe zi sunt esențiale pentru un organism puternic.

Setează-ți obiective pe care le poți atinge

Nu încerca să slăbești cinci kilograme pentru evenimentul special de peste două săptămâni. Fă schimbări mici, acestea vor avea un impact rezistent în timp. Pierderea rapidă în greutate nu este sănătoasă și va avea un efect foarte scurt.

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Foto: Arhiva ELLE

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