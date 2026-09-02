5 lucruri care te ajută să slăbești în timp ce dormi

Să slăbești nu este niciodată ușor, însă este bine să ții cont de sfaturile care te ajută să o faci în mod sănătos pentru corpul tău, pentru a evita alte probleme care îți pot afecta organismul.

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  de  ELLE
5 lucruri care te ajută să slăbești în timp ce dormi

Să slăbești în mod sănătos necesită un adevărat efort și dedicație, deoarece trebuie să mănânci sănătos și, evident, trebuie să faci sport. Acestea sunt principalele lucruri care te pot ajuta să îți atingi obiectivele, fără scurtături care pot avea efecte nedorite în timp. Există totuși un lucru pe care probabil nu îl știai sau, cel puțin, la care nu te gândeai. Somnul odihnitor te poate ajuta să slăbești, deoarece corpul tău are suficient timp pentru a se odihni și pentru a se revitaliza, arzând mai ușor caloriile.

Ce poți face pentru a te asigura că va funcționa acest proces și în cazul tău? Urmează aceste sfaturi.

1. Nu bea alcool înainte să te culci

Foarte multe persoane aleg să bea un pahar de vin înainte de culcare, gândindu-se că astfel vor dormi mai bine. Ei bine, alcoolul are zahăr și, dacă vei bea un pahar de vin sau orice cocktail, înseamnă că îi ceri pur și simplu corpului tău să transforme această cantitate în grăsime. În plus, te deshidratează și a doua zi te vei trezi și vei pofti la gustări mai puțin sănătoase.

2. Mănâncă mai puțin la cină

Adesea se întâmplă să vii obosită de la serviciu și să încerci să îți pregătești o cină rapidă, fără să te gândești dacă alegi alimentele potrivite pentru acea oră. În plus, din cauza oboselii și a stresului, este posibil să mănânci chiar mai mult decât ar trebui, mai ales dacă nu ai avut un prânz potrivit.

În acest caz ar trebui să faci o mică schimbare în privința stilului tău de viață. Pregătește-ți un mic dejun și un prânz copios și lasă pentru cină salata, deoarece în acest fel organismul tău va avea suficient timp să digere totul. Dacă nu vei face acest lucru, toată mâncarea va fi digerată în timp ce dormi, obosindu-ți organismul, acumulând grăsime.

3. Nu face sport înainte să te culci

Este bine și chiar este recomandat să faci sport, însă este o idee complet greșită să faci acest lucru seara. Cel mai bine este să îți faci exercițiile dimineața, când ai mai multă energie. Cu toate acestea, cei mai mulți oameni preferă să facă sport după ce se întorc de la serviciu, însă deși pe tine te obosește, mișcarea fizică îți va trezi organismul, iar sângele va circula mai repede. Astfel, corpul tău va fi prea agitat pentru ca tu să te bucuri de un somn odihnitor. Dacă totuși nu reușești să faci antrenamentul dimineața, încearcă să îl faci cu cel puțin 3-4 ore înainte să te culci.

4. Dormi 8 ore

Seara suntem distrași de diverse lucruri care se află în jurul nostru. Fie stăm să ne uităm la un nou episod din serialul nostru preferat, fie pierdem ore în șir pe Instagram. Din păcate, dacă vrei să slăbești, este indicat să dormi 8 ore în fiecare noapte. Asigură-te că îți setezi o oră potrivită pentru a merge la culcare, astfel încât să te odihnești suficient. Poți apela la ajutorul aplicațiilor care îți analizează ritmul de somn, însă studiile au arătat că persoanele care dorm 8 ore pe noapte ard cu 20% mai multe calorii în timpul zilei.

5. Păstrează o temperatură mai scăzută și asigură-te că este întuneric în cameră

Studiile au demonstrat că te odihnești mai bine dacă temperatura camerei în care dormi ajunge până la 19 grade C. Astfel, arzi și mai multe calorii, reduci grăsimea de pe abdomen și pur și simplu te vei trezi mai odihnită.

În plus, organismul tău are nevoie de întuneric pentru a se revitaliza în timpul nopții. Trage draperiile și asigură-te că nu ai în jurul tău diferite dispozitive care emit orice fel de lumină. Lasă telefonul într-o altă cameră sau cu fața în jos pentru a te asigura că nu vei fi deranjată.

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Foto: Arhiva ELLE

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