Te întrebi cum să slăbești fără prea mult efort? Deși mersul la sală și mâncatul sănătos sunt în mod sigur metoda garantată, uneori este nevoie să începi ușor. Aceste 10 sfaturi (aprobate de știință) îți vor sări în ajutor dacă vrei să slăbești puțin fără să depui efort.

Cum să slăbești fără prea mult efort: 10 trucuri eficiente

1.Bea apă înainte de fiecare masă

Se spune că, uneori, atunci când crezi că îți este foame, de fapt îți e doar sete. Se pare că nu este doar un mit – dacă bei apă, poți să slăbești. Un studiu recent din Obesity a descoperit că adulții obezi, care beau 500 de mililitri de apă cu 30 de minute înainte de masă, slăbesc, comparativ cu cei care nu au acest obicei. De ce? În primul rând, ți se reduce apetitul. În al doilea rând, alt studiu publicat în Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism a descoperit că 500 de mililitri de apă sunt suficienți pentru a mări rata metabolismului cu pănă la 30% și că această creștere ajunge la punctul maxim la 30-40 de minute după persoanele beau apă.

Bea câteva pahare cu apă cu 30 de minute înainte de masă pentru a-ți pregăti metabolismul chiar înainte de consumul mâncării. Nu vei slăbi 2 kilograme într-o zi, dar studiile arată că acest lucru are beneficii pe termen lung în reglarea apetitului și a metabolismului. În plus, nu există părți negative – te va ajuta să bei câtă apă ai nevoie în timpul zilei, fapt ce are mult mai multe beneficii în afară de scăderea în greutate.

2.Fii atentă atunci când mănânci

Nu trebuie să conduci și să scrii mesaje, sau să conduci și să te uiti la un serial pe Netflix – nu trebuie să faci aceste lucruri nici când mănânci. Distragerea în timpul mâncatului este vinovată pentru senzația de foame care persistă. Sațietatea fizică e legată și de satisfacția psihologică.

Stomacul tău are nevoie de cel puțin 20 de minute pentru a înregistra ceea ce ai mâncat', a spus Dr. Caroline Cederquist, expert în probleme de metabolism. Dacă mănânci în timp ce te uiți la tv, conduci sau folosești telefonul, vei mânca mult mai mult decât ai realiza, și nu te vei simți nici sătulă pe deplin'.

3.Renunță la calorii prin substituiri

Nu este necesar să te oprești din a mânca lucrurile care îți plac doar pentru a pierde în greutate. Fă mici modificări pentru a salva câteva calorii. De exemplu, în locul unui baton care are peste 140 de calorii și mult zahăr adăugat, optează pentru un măr (care are aproximativ 80 de calorii). În loc de pui și orez prăjit, alege varianta fiartă. Poți adăuga și legume pentru a mări nivelul de apă și de fibre și pentru a mânca o cantitate mai mică de calorii. Renunță la caloriile din lichide – bea apă, ceai sau cafea în loc de băuturi cu un grad ridicat de calorii. De asemenea, redu cantitatea de unt și zahăr atunci când faci prăjituri.

4.Cum să slăbești fără prea mult efort: Mănâncă ciocolată neagră

Crezi că dulciurile sunt inamicul succesului într-o dietă? Nu e chiar așa: ciocolata neagră ar putea fi prietenul tău cel mai bun atunci când vrei să scazi în greutate. Oamenii de știință de la Universitatea din Copenhaga au dat câte 100 grame de ciocolată unor tineri la micul dejun. Ciocolata era fie neagră, fie cu lapte. Ulterior, aceștia le-au măsurat nivelul de foame și le-au dat o masă constând în pizza două ore mai târziu. Concluzia a fost că cei care au mâncat ciocolata neagră au fost mai sătui și au mâncat mai puțin când au primit pizza la următoarea masă.

De ce? Un studiu a arătat că antioxidanții din cacao previn luarea în greutate și scăderea glicemiei scăzută, iar altul a arătat că anumite enzime din cacao blochează enzimele din digerarea carbohidraților și a grăsimilor. Să mănânci ciocolată neagră nu e un mod miraculos prin care poți scăpa de kilogramele nedorite. Totuși, daca vrei să mănânci ceva dulce, alege ciocolata neagră în locul celei cu lapte sau a altui lucru bogat în zaharuri și calorii. În tim, vei mânca mai puțin și vei salva calorii.

5.Fă mișcare

Dacă doar gândul la mersul la sală te face să transpiri, nu îți face griji. Sunt și alte moduri prin care poți face mișcare. Simplul fapt că dai din picioare atunci când ești la birou te poate ajuta. În afară de asta, poți face lucruri simple – poți merge pe scări sau poți merge pe jos până la birou pentru a mări consumul zilnic de calorii. Specialiștii recomandă să mergem 10 000 de pași zilnic pentru sănătatea noastră.

6.Mănâncă mai mult

Aceasta nu este o glumă. Înfometarea și consumul unui număr prea mic de calorii te fac să te simți obosită și îți pun corpul într-un mod de alertă. Consumul inadecvat de calorii, mai ales de proteine, cauzează probleme musculare. Specialiștii recomandă să consumam 100 de grame de proteine zilnic, împărțite între mese.

Este importantă calitatea caloriilor consumate. Dacă mâncăm prea puține este posibil să nu scădem în greutate și să ne stricăm unghiile și părul. În plus, vom fi mult mai obosiți și ne va lipsi puterea. Dacă mănânci mai puțin de 1200 de calorii, exercițiile fizice te vor face să scazi din masa musculară și să îți încetinești metabolismul. Încearcă să numeri caloriile pe care le consumi cu ajutorul unei aplicații și asigură-te că nu te privezi de nutrienți.

7.Cum să slăbești fără prea mult efort: Dormi suficient

Lipsa de somn nu cauzează doar cearcăne, stări depresive și dorința de a bea cât mai multă cafea. Studiile arată că lipsa de somn te face să vrei să mănânci mai mult. De exemplu, un studiu din 2002 făcut pe mai mult de un milion de persoane a arătat că lipsa de somn creează probleme de metabolism. Un studiu mai recent arată că persoanele care nu dorm suficient au o senzație agravată de foame și au tendința de a mânca lucruri nesănătoase.

Dacă nu te-ai convins încă, putem adăuga și că lipsa somnului afectează nu doar cât și ce mănânci, ci și cum funcționează metabolismul tău. Privarea de somn face corpul mult mai rezistent la insulină și, pe lângă problemele de metabolism, poate apărea și diabetul.

8. Ai grijă la mediul în care mănânci

Un studiu a arătat că atunci când te servești de la bufet vei mânca cu 19% mai puțin decât dacă platourile cu mâncare se află în fața ta. Alt studiu arată că persoanele care mănâncă cereale la micul dejun cântăresc mai mult decât cele care nu au acest obicei alimentar. Mai mult, se pare că persoanele care au o bucătărie dezordonată au tendința de a mânca mai mult. De asemenea, cei care au obiceiul de consuma gustări la birou cântăresc mai mult.

9.Gândește-te la hainele tale

Gândul la haine poate fi mai de grabă o bucurie după ce slăbești, decât o strategie, dar studiile sugerează altceva. Hainele largi, cu elastic nu sunt prietenii tăi, pentru că te lasă să te îngrași fără să îți dai seama și, astfel, nu vei avea un semnal de alarmă care să îți spună că te-ai îngrășat. Dacă porți jeanși care nu sunt elalsici îți vei da seama atunci când ai luat în greutate. În același timp, dacă ai haine care nu te lasă să te miști, acest lucru te va împiedica să faci activități fizice în timpul zilei – nu îți poți face plimbarea de după muncă încălțată cu o pereche de stiletto.

10. Cum să slăbești fără prea mult efort: Folosește vase mai mici

Un lucru pe care îl poți face pentru a mânca cu până la 29% mai puțin? Folosește o farfurie mai mică. Studiile de la Universitatea Cambridge au arătat că persoanele care mănâncă din farfurii mai mari au tendința să mănânce mai mult. Studiile au arătat că, până și atunci când hrănim cățelul, îi dăm mai multă mâncare atunci când aceasta provine dintr-un sac mai mare. Renunță la farfuriile gigantice în favoarea celor mai mici și ia mâncare gata porționată în locul cutiilor sau pungilor întregi. Vei mânca mai puțin fără să îți dai seama.

Text: Bianca Margarit

Foto: Imaxtree

