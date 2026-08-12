10 lucruri pe care să le faci înainte de 10 dimineața pentru a fi mai sănătoasă

Ritualurile matinale de la care nu trebuie să te abați niciodată dacă vrei să îți îmbunătățești considerabil starea de sănătate.

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  de  Andreea Ilie
10 lucruri pe care să le faci înainte de 10 dimineața pentru a fi mai sănătoasă

Descoperă câteva lucruri pe care persoanele care se pot lăuda cu o stare de sănătate perfectă le fac înainte de 10 dimineața pentru a se asigura că ziua lor începe în cel mai bun mod cu putință. Lucruri pe care poți să le faci și tu!

Bea un pahar de apă imediat ce te trezești

Dacă vei bea un pahar de apă la scurt timp după ce te trezești, acest lucru te va ajuta să te rehidratezi, îți ajută sistemul digestiv și, de fapt, contribuie la reactivarea întregului tău organism. În plus, dacă adaugi un strop de suc de lămâie sau oțet de mere vei vedea cu adevărat efectele.

Nu îți verifica telefonul imediat ce deschizi ochii

Citirea mailurilor, verificarea știrilor sau a vremii, postarea pe conturile de socializare – toate aceste lucruri îți vor afecta sănătatea creierului. Așteaptă cel puțin o oră după ce te trezești pentru a interacționa cu telefonul sau laptopul pentru a-ți optimiza creierul, ceea ce te va face să fii mai atentă și îți va îmbunătăți abilitatea de concentrare.

Gândește pozitiv

Concentrează-te pe lucrurile pozitive din viața ta, pe cele pentru care ești recunoscătoare și astfel vei avea o zi mult mai pozitivă. Gândește-te timp de 2-3 minute la lucrurile bune din viața ta și vei observa că va fi mult mai dificil ca gândurile negative să te acapareze.

Fă mișcare

Fie că este vorba despre stretching, dans sau o rutină conștiincioasă de fitness, mișcarea și sportul te vor ajuta să ai multă mai multă energie pe tot parcursul zilei.

Decide un singur lucru, cu adevărat important, pe care să îl faci în acea zi

Potrivit lui Tim Ferriss, autorul cărții de mare succes The 4-Hour Workweek, este recomandat să te decizi asupra unui singur lucru, foarte important, pe care să îl duci la bun sfârșit în acea zi. Și, de preferat, să fie și primul lucru pe care să îl începi dimineața.

Mănâncă sănătos la micul dejun

Nu ignora importanța unui mic dejun sănătos. Va ajuta la accelerarea metabolismului și îți va da o doză suplimentară de energie, suficientă pentru a duce la bun sfârșit tot ceea ce îți propui pentru acea zi.

Periază-te pe limbă

Da, ai citit bine! Periajul dinților, dar și al limbii, ajută la împrospătarea respirației și face parte din procesul de reactivare de care corpul tău are nevoie pentru a face tranziția de la somn la trezire.

Ascultă muzica preferată

Melodia ta preferată, pe care o asculți dimineața, reprezintă o metodă excelentă de a te asigura că ai o zi plină de succes. Ajustează volumul în funcție de cum îți dorești să fie ziua ta.

Zâmbește în oglindă timp de 30 de secunde

Acest exercițiu aduce o atitudine pozitivă și ajută și la creșterea încrederii în propria persoană. O persoană zâmbitoare, pe care o vezi în oglindă, este ceea ce ai nevoie pentru a-ți duce la bun sfârșit toate obiectivele pe care ți le-ai stabilit pentru acea zi.

Joacă-te cu animalul de companie

Dacă te numeri printre persoanele care au animale de companie, acordă-i câteva minute în fiecare dimineață. Nici nu îți poți imagina câtă energie pozitivă îți va aduce animalul tău preferat.

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Foto: Arhiva ELLE

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