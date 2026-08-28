Află de ce este Vitamina C atât de importantă pentru sănătatea ta

Vitamina C te ajută mai mult decât crezi. Află în ce fel!

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  de  ELLE.ro
Află de ce este Vitamina C atât de importantă pentru sănătatea ta

Cum a fost descoperită Vitamina C?

Aceasta a fost descoperită în anul 1912, pe când biochimistul polonez Casimir Funk a dezvoltat conceptual de vitamine.

Care sunt beneficiile Vitaminei C pentru corpul nostru?

Vitamina C îți va schimbă aspectul pielii. Este bogată în antioxidanți, ajută la producerea de colagen și îmbunătățește pigmentul.

Corpul uman nu poate sintetiza singur Vitamina C, așa cum o fac animalele, ceea ce înseamnă că trebuie să își ia doza din alimente și suplimente.

Vitamina C contribuie la regenerarea pielii, prin faptul că ajută corpul să producă mai mult colagen.
Avem nevoie de Vitamina C și pentru a sintetiza neurohormonii importanți: noradrenalină, adrenalină și dopamina.

Are efect și asupra întăririi sistemului imunitar, deci la reducerea simptomelor gripelor și răcelilor. Reduce efectele intoxicării cu plumb, ajută la scăderea în greutate, reduce nivelul de stres, ajută la încetarea căderii părului, cicatrizează rănile, ajută la menținerea nivelului de energie, iar lista poate continuă.

Această vitamină ajută și în lupta cu diverse boli, precum cancerul, diabetul sau astmul.

Îți va proteja tenul de factorii negativi ai mediului înconjurător și va preveni îmbătrânirea prematură a pielii, care ar putea fi cauzată de razele soarelui și de poluare.

În ceea ce îți privește tenul, beneficiile vor fi vizibile: pielea ta va fi mai luminoasă, mai fină și mai fermă. În plus, această vitamină este un anti-inflamator foarte bun și te poate ajuta în lupta cu acneea.

Doza zilnică recomandată de vitamina C

Doză zilnică recomandată poate să difere, în funcție de mai mulți factori. Totuși, într-un spectru general, bărbații trebuie să își asigure o doză de 90 de mg, iar femeile de 75 mg. Femeile care sunt însărcinate au nevoie de 85 mg zilnic, iar cele care alăptează de 120 mg.

Fiind cunoscută pentru faptul că ajută la creșterea și dezvoltarea țesuturilor, și copiii au nevoie de ea, în felul următor:

0-12 luni: Vitamina C regăsită în laptele matern este suficientă
1-3 ani: 15 mg
4-8 ani: 25 mg
9-13 ani: 45 mg
14-18 ani: 75 mg

Putem să ne asigurăm doza necesară prin capsule sau siropuri pe care le găsim la farmacie, dar și prin intermediul alimentelor bogate în această vitamină, precum: conopida, căpșunile, pătrunjelul, spanacul, castraveții cu coajă, ananasul, roșiile etc.

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Foto: Arhiva ELLE

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