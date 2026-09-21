5 semne care arată că hormonii sunt cauza acumulării grăsimii în zona abdomenului

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Cel mai dificil este să slăbești în zona abdomenului, nu-i așa? Înainte să te gândești că poate nu faci suficient sport, încearcă să iei în calcul și schimbările apărute în corpul tău din cauza hormonilor.

Potrivit unor noi cercetări, se pare că pe măsură ce înaintăm în vârstă, hormonii afectează și zonele în care se depune grăsimea, iar locul unde acest lucru este cel mai vizibil este abdomenul. Înainte să mergi la doctor pentru a primi medicamente pentru acest lucru, încearcă să faci mici schimbări în alimentație.

Dacă întâlnești toate aceste semne și în cazul corpului tău, atunci este momentul să micșorezi cantitatea de zahăr, cafea și alimente procesate.

1. Ai poftă mereu de zahăr

Dacă organismul tău are o cantitate prea mare de estrogen, apare rezistența la insulină, iar acest lucru afectează și alți hormoni, de exemplu leptina. Acesta este hormonul care anunță organismul că este hrănit corespunzător și este momentul să te oprești din mâncat.

Un nivel crescut de leptină nu înseamnă însă că te vei sătura mai repede, ci din contră. Poate trimite semnale mixte creierului și astfel îți va fi mai greu să te oprești din mâncat. Totodată, vei simți constant nevoia de a mânca diferite gustări și cât mai multe prăjituri.

2. Ai o talie mai mare, deși mănânci destul de sănătos

Dacă ai observat că ai nevoie de o mărime mai mare la perechea preferată de jeans, centrimetrul indicându-ți că abdomenul tău este mai mare decât înainte, ar trebui să îți pui semne de întrebare, mai ales dacă ai o alimentație sănătoasă în general.

Acest lucru s-ar putea întâmpla deoarece pe măsură ce înaintăm în vârstă, corpul devine mai rezistent la insulină, asta însemnând că organismul nostru va depozita grăsimea în loc să o consume. Totodată, dacă există prea mult estrogen în corp ai putea acumula mai multă grăsime în jurul abdomenului.

3. Ai schimbări de dispoziție

Nivelul de estrogen poate influența și starea de spirit, așadar dacă ai observat că ai schimbări de dispoziție și te îngrași, hormonii sunt de vină. Mai mult decât atât, din această cauza femeile au un risc mai mare de a dezvolta aceste schimbări decât bărbații și asta deoarece estrogenul fluctuează mai ales în timpul menstruației și a tranziției spre menopauză.

Potrivit cercetătorilor, în perioada premenopauzei, femeile pot suferi de depresie și adesea iau în greutate, așadar nu trebuie să te învinovățești pe tine dacă nu poți slăbi, ci să ceri sfatul unui medic și să faci o serie de teste.

4. Ești mereu stresată

Un alt rol important în apariția grăsimii în zona abdomenului îl joacă cortizolul, considerat hormonul stresului. Acesta are un nivel crescut când ești stresată, iar asta poate duce la îngrășare.

Nivelul ridicat de stres și anxietate poate induce corpul într-o stare de urgență, iar asta înseamnă că nivelul cortizolului crește, iar corpul păstrează grăsimea.

5. Ești extenuată mereu, însă nu poți dormi

Insomnia și extenuarea sunt semne evidente că hormonii sunt de vină pentru creșterea în greutate. Lipsa somnului duce la extenuare, acest lucru ducând la stres și apoi la insomnie. Practic este un cerc care îți afectează hormonii, aceștia afectând la rândul lor glanda tiroidă, care poate cauza îngrășarea.

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Foto: Arhiva ELLE

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