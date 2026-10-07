Lecția importantă învățată de Andreea Esca de la mama sa. Ce le-a transmis copiilor ei

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Andreea Esca a vorbit despre influența pe care mama sa a avut-o asupra modului în care privește sănătatea și importanța prevenției. Într-un interviu acordat recent, prezentatoarea Știrilor PRO TV a dezvăluit ce a învățat din experiențele profesionale ale mamei sale și cum a încercat să le transmită aceleași valori copiilor ei, Alexia și Aris.

Andreea Esca, dezvăluiri despre lecțiile primite

Vedeta a explicat că poveștile pe care mama sa, Lucia Esca, care a fost asistentă la Institutul Oncologic Fundeni, le aducea acasă de la spital au ajutat-o să înțeleagă cât de importantă este depistarea timpurie a cancerului. Andreea Esca a subliniat că accesul la medici foarte buni nu poate compensa întotdeauna diagnosticarea unei boli într-un stadiu avansat.

„De la mama am învățat că poți să ai cel mai bun medic de pe pământ, dacă ajungi într-un stadiu mult prea avansat de cancer, poate fi prea târziu. Mama venea, povestea de la spital și spunea: ‘Nu mai avem ce face. A venit prea târziu. Păcat că n-a venit mai devreme’.Am înțeles că acesta este cel mai important mesaj: dacă mergi la timp, se poate face ceva”, a declarat Andreea Esca pentru Click!.

Experiențele relatate de mama sa au determinat-o pe jurnalistă să acorde o atenție deosebită controalelor medicale și informării corecte în privința bolilor grave. În opinia sa, prevenția și diagnosticarea precoce pot face o diferență importantă în evoluția unei afecțiuni.

Ce i-a învățat Andreea Esca pe Alexia și Aris

Prezentatoarea a mărturisit că a discutat deschis cu cei doi copii ai săi despre cancer, dar și despre responsabilitatea de a-i sprijini pe cei care trec prin situații dificile. Dincolo de informațiile medicale, Andreea Esca consideră că empatia și disponibilitatea de a oferi ajutor sunt valori esențiale pe care părinții ar trebui să le transmită generațiilor următoare.

„Le-am dat foarte multe informații despre ce înseamnă această boală, despre empatie și despre ce înseamnă să oferi ajutor. Cred că generația noastră va transmite aceste lucruri, iar copiii noștri vor fi mult mai conștienți de ce înseamnă prevenția”, a mai spus Esca.

Formând un cuplu de peste două decenii, Andreea Esca și Alexandre Eram au reușit să-și păstreze căsnicia solidă, chiar dacă provin din medii culturale diferite. Cei doi s-au cunoscut la finalul anilor ’90 și, în ciuda contrastelor dintre universurile lor, au construit o relație durabilă și un model familial de admirat.

Împreună au doi copii deja adulți – Alexia și Aris Eram. Cei doi frați s-au remarcat ca o echipă carismatică în competiția Asia Express, unde au cucerit publicul prin naturalețea și complicitatea lor. Potrivit mamei lor, relația frumoasă pe care o au și maturitatea de care dau dovadă sunt rezultatul unei educații bazate pe coerență și colaborare între părinți.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Esca a mărturisit că există unele momente în care ea cere sfatul celor doi copii ai ei.

„Le mai cer sfaturi. Da, dacă e vorba poate de ceva, nu știu, în care ei au mai mult know-how, cum ar fi, nu știu, rețele sociale sau fotografii sau nu știu… Îi mai întreb, dar… Cred că, în egală măsură, mă întreabă și ei pe mine”, a povestit ea pentru Unica.

Prezentatoarea a dezvăluit că are o relație extrem de frumoasă cu cei doi copii ai ei și se declară mândră de aceștia atât din punct de vedere profesional, cât și al caracterelor.

„Avem o relație foarte bună, cred că suntem niște adulți care se înțeleg foarte bine. Sunt foarte mândră de ei, că sunt pasionați de ceea ce fac, că sunt muncitori, că sunt înțelepți, că au simțul umorului, că sunt prietenoși, că vorbesc frumos cu oamenii, lucruri despre care cred că v-ar vorbi orice părinte. Sunt chiar foarte, foarte mulțumită și foarte mândră de unde sunt ei în acest moment”, a mai zis ea pentru sursa citată.

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Foto: Instagram

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